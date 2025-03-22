Mansur Yavaş'ın telefon görüşmesi gündem oldu: Çocuklar hep ıslandı, battaniye ve çorba göndereceğim - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş'ın telefon görüşmesi gündem oldu: Çocuklar hep ıslandı, battaniye ve çorba göndereceğim

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Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için İstanbul'a gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı telefon konuşması sosyal medyada gündem oldu. Yavaş görüşmede, Ankara'daki protestolarda polisin müdahale ettiği gençler için ''Çocuklar hep ıslandı, battaniye ve sıcak çorba göndereceğim'' dediği görüldü.

22.03.2025 22:08
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kent uzlaşısı ve yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlendi.

"ÇOCUKLAR HEP ISLANDI, BATTANİYE VE ÇORBA GÖNDERECEĞİM"

Ankara'da yoğun gösterilerin merkezlerinden biri olurken; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı telefon görüşmesi gündem oldu.

Gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için İstanbul'a gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı görüşmede, Ankara'daki protestolarda polisin müdahale ettiği gençler için "Çocuklar hep ıslandı, battaniye ve sıcak çorba göndereceğim" dediği görüldü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatılmış, İmamoğlu söz konusu soruşturmalar kapsamında göz altına alınmıştı.

Gözaltı kararı sonrası çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenmiş, zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanmıştı.

Mansur Yavaş\'ın telefon görüşmesi gündem oldu: Çocuklar hep ıslandı, battaniye ve çorba göndereceğim

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş'ın telefon görüşmesi gündem oldu: Çocuklar hep ıslandı, battaniye ve çorba göndereceğim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • Efem0909:
    Battaniye çorba göndereceğinize sükunetle adli süreçlerin beklenmesini söyleyin dağılsınlar poliste soğukta bunlarla uğraşmasın 275 135 Yanıtla
    M ALİ:
    Keşke hukuk herkese adil bir şekilde tecelli etse de insanlar yargı sonucunu gönül rahatlığı ile beklese ama maalesef bu yok. Mesela parsel parsel satan biri vardı yargılandı mı? Yolsuzluktan görevden uzaklaştırılan belediye başkanları huhuk önünde hesabını verdi mi. veya iktidardan tek bir belediye başkanı yargılandı mı haşa peygamber mi hepsi hiç yolsuzluk yapmadı mı? Eğer öyleyse çalıyorsa çalışıyor da sözü nereden çıktı çalanlar kim ve yargılandılar mı? 6 2
    082912aB:
    adlı süreç mi?vay yavrum vay..Adalet varda birde süreci olsun.. 3 3
  • Zekai Kara:
    Çocuklar dediği polisimize taş sopa ile saldıran marjinal gruplar. Çadırda gönder bari. Zaten hizmet anlayışınız böyle sizlerin. Bu millet bunları unutmaz bir gün zamanı geldiğinde hesabını sorar. 222 112 Yanıtla
    C. Mersin:
    Zamanı geldiğinde hepinizden hesap sorulacaktır. Bak bunda çok haklısın 2 4
  • Mehmet Topuz:
    adamsın sen adam Mansur baba ... 138 178 Yanıtla
  • Ali Cakar :
    Biz mi dedik cikin curcuna yapin diye. Yapasan böyle olursunuz. Keske sabun da siksalardinda yalanlarinizin az bir kismi temizlenirdin. 135 66 Yanıtla
  • Eyup Kaya:
    benim senin sizin paranızla battaniye gönderecek inşallah imamoğlu cezaevınde çürür de İtalya'ya Uludağ'a Paris'e gidemesin 110 70 Yanıtla
    C. Mersin:
    Köpeklerin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı 4 6
  • Murat Çevre:
    KİME GÖNDERİYOR HİRSİZİ SAVUNAN POLİSE TAS ATAN MARJİNAL GURUBA ... KİMİN PARASI İLE HALKİN PARASI İLE HARAM ZİKİM OLSUN 122 50 Yanıtla
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