Mansur Yavaş\'ın telefon görüşmesi gündem oldu: Çocuklar hep ıslandı, battaniye ve çorba göndereceğim

Battaniye çorba göndereceğinize sükunetle adli süreçlerin beklenmesini söyleyin dağılsınlar poliste soğukta bunlarla uğraşmasın

M ALİ:

Keşke hukuk herkese adil bir şekilde tecelli etse de insanlar yargı sonucunu gönül rahatlığı ile beklese ama maalesef bu yok. Mesela parsel parsel satan biri vardı yargılandı mı? Yolsuzluktan görevden uzaklaştırılan belediye başkanları huhuk önünde hesabını verdi mi. veya iktidardan tek bir belediye başkanı yargılandı mı haşa peygamber mi hepsi hiç yolsuzluk yapmadı mı? Eğer öyleyse çalıyorsa çalışıyor da sözü nereden çıktı çalanlar kim ve yargılandılar mı?