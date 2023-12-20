Mansur Yavaş, Meral Akşener\'in açıklamalarına cevap verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Seçimi öncesi altılı masaya önerdiği isimlerle ilgili açıklamasına ilişkin, "Bu konulara girmek istemiyorum ama korkak kelimesini asla kabul etmiyorum. Hiçbir zaman korkmadım. Korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesine aday olmaz. Elimizi taşın altına koymamız gerekirse de koyarız ama bunun yolu, yordamı, usulü bellidir." dedi.

Yavaş, Tarihi Ulus Hali'nin açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve kendisine yönelik, "Millet bu arkadaşları istiyor diye o masaya götürdüm, o masadan kovuldum. İkisi de korktu, kabul etmedi" ifadelerinin sorulması üzerine Yavaş, "Allah'tan başka hiç kimseden korkmuyorum. Her şeyin bir usulü vardır. Her zaman açıkladım. Eğer altılı masa aday gösterirse aday olacağımı söyledim. Altılı masada bunlar liderlere aitti, sorumlusu ben değilim." diye konuştu.

Akşener'in, İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkaracaklarına ilişkin açıklamalarını değerlendiren Yavaş, bu durumun başkentte sonucu değiştirmeyeceğini söyledi.

Yavaş, 4 milyon 400 bin seçmenleri olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ben en az yüzde 60'a yakın oy alacağıma inanıyorum. Anketler de onu gösteriyor. Herkesin oyuna talibim. Takdir milletindir, onun önüne hiç kimse geçemez. Dolayısıyla 5 yıldır yaptığımız hizmetlerle Ankara halkının önüne çıkacağız, onlar da takdir edecekler. Başka bir siyasi partinin işine hiçbir zaman karışmıyoruz. Ancak şunu rahat bir şekilde söyleyebilirim, ben 28 Mayıs'tan sonra Sayın Akşener ile Genel Başkanlarımızın hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hem Özgür Özel'in bilgisiyle birkaç defa konuştuk. Konuştuğumuz konu bir muhalefet partisi olarak ne yapılırsa muhalefetin daha güçlü olacağı. Tabii bu arada İYİ Parti'nin de daha nasıl güçlü olabileceği konusunda birçok senaryo ürettik, konuştuk."

Asla bir başka partinin işine karışmanın, operasyon yapmanın kendisinin tarzına uygun bir şey olmadığını söyleyen Yavaş, "Dolayısıyla ortada bir operasyon varsa, o operasyonun içinde biz yokuz. Kim operasyon yapıyorsa ben bunu anlamış değilim. Bu bir yerel seçim, savaş kelimesi de çok ağır kaçmıştır. Partiler arasında rekabet olur sadece." dedi.

"Korkaklıkla suçlanmak benim zoruma gidiyor"

Yavaş, kendilerini 4,5 yıl boyunca tek başına CHP'nin belediye başkanı olarak görmediklerini, her yerde " Millet İttifakı'nın belediye başkanıyız" diye söylediklerini ifade etti.

"Şimdi böyle bir işbirliği olursa yine sonuçta kazanan sadece CHP değil öncelikle işbirliği yapan partiler olacak. Eski adı Millet İttifakı'dır." diyen Yavaş, sonuçta kazananın Ankara olacağını söyledi.

Yavaş, "40 ile birlikte gittik, bu konuda uzun uzun sohbetlerimiz oldu. Dolayısıyla ben hala aynı yerdeyim. Ankara'da bir işbirliği hem CHP hem İYİ Parti büyükşehir başkanları tarafından yapılan toplantılar Sayın Akşener'e duyurulmuştur. Bundan sonrası tabii ki kendi vereceği karardır. Biz her türlü karara saygı duyarız." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Sayın Akşener'e bir kırgınlığınız var mı?" sorusuna Yavaş, şu yanıtı verdi:

"Bu konulara girmek istemiyorum ama korkak kelimesini asla kabul etmiyorum. Hiçbir zaman korkmadım. Korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesine aday olmaz. Elimizi taşın altına koymamız gerekirse de koyarız ama bunun yolu, yordamı, usulü bellidir. Beni daha önce de başka siyasi parti genel başkanı 'aday ol' diye çağırmıştır. Bu genel başkanın ortaya çıkıp demesiyle yapılabilecek bir şey değildir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair Sayın Akşener'in çok söylemleri olmuştur. Keşke bunu son ana bırakmadan, bir şekilde daha önce görüşüp farklı bir karar alınsaydı daha düzgün olurdu. Belki de o zaman illa benim aday olmamı istiyorsa o şekilde benim önümü açabilirdi. Ben bu konulara çok giren birisi değilim ama açıkçası gerçekten korkaklıkla suçlanmak benim zoruma gidiyor."