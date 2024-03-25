CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmalarına Nallıhan ilçesinde devam etti.
Alparslan Türkeş Parkı'nda düzenlenen mitingde konuşan Yavaş, Nallıhan'da turizmin artacağına inandığını, "İpek Yolu turizmi" için Beypazarı, Ayaş, Nallıhan'dan geçecek şekilde bu turizmi başlatmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.
Ancak salgın ile Uzak Doğu'dan turist gelmemesi nedeniyle bu projenin tam gerçekleşemediğini belirten Yavaş, "Ben özellikle Japonların iğne oyasına düşkünlüğünü çok iyi biliyorum. Ankara'dan ücretsiz otobüsler kaldırıyordum. Burayı görsünler diye. Yine Ankara'dan aynı şekilde kültür turlarını, Kültür Daire Başkanlarımızla devam edeceğiz ki hem Nallıhan'ı ve Nallıhan'ın kültürünü tanısınlar hem de alışveriş yapsınlar." ifadelerini kullandı.
"Eğer bugün Mansur Yavaş belediyeciliği konuşuluyorsa, benim en büyük eserim bu olacak." diyen Yavaş, şöyle devam etti:
"Artık Ankara'da 400 bin kadar üniversite öğrencisi var. Bunların birçoğu Ankara dışından geldi. Onlar yarın bırakıp gittikleri zaman kendi kentlerindeki belediye başkanlarına soracaklar. Ankara'da belediye başkanı ihaleleri canlı yayınlıyordu. Siz niye yayınlamıyorsunuz diyecekler. Ankara'daki belediye başkanı, web sayfasından bütün harcamalarını kuruşuna kadar yayınlıyor Siz niye yayınlamıyorsunuz diyecekler."
CHP Nallıhan Belediye Başkan adayı Ertunç Güngör'e de destek isteyen Yavaş, "Ertunç Başkan Nallıhan milliyetçisi olarak partisini bir yere bırakarak bir görev aldı. Ertunç Güngör'e destek verin. Birlikte Nallıhan'a hizmet edelim. Başkanın verdiği vaatlerin hepsine destek olacağız. Biz Ankara merkezde tüm anketlere göre kesin kazanıyoruz." diye konuştu.
Son Dakika › Politika › Mansur Yavaş, Nallıhan'da turizm çalışmalarını anlattı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tatvan'da düzenlenen mitingde muhalefet partilerine yüklenerek topluma verdikleri vaatleri bile hatırlamadıklarını söyledi. Yılmaz ayrıca, Bitlis'in turizmini kalkındırmak amacıyla Ankara-Tatvan turistik trenlerini hizmete koyacaklarını duyurdu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara seslendi. Konuşmasında, emekli aylıklarının artışı ve bayram ikramiyesi hakkında bilgi veren Erdoğan, ayrıca enflasyonun düşeceğini ve ekonomik durumun iyileşeceğini söyledi.
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