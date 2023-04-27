Mansur Yavaş: Siyasi partiler birbirinin rakibidir karşımızda düşman yok - Son Dakika
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Mansur Yavaş: Siyasi partiler birbirinin rakibidir karşımızda düşman yok

27.04.2023 16:57

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Balıkesir mitinginde eşlik ederken yaptığı açıklamalarda, siyasi partilerin birbirinin rakibi olduğunu ancak karşılarında düşman olmadığını belirtti. Yavaş, son günlerde İHAlar, SİHAlar ve TOGG'un seçim malzemesi yapılmaya başlandığını da eleştirdi.

14 Mayıs seçimlerine 17 gün kala partilerin ve ittifakların seçim çalışmaları sürüyor. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Balıkesir mitinginde eşlik eden isimlerden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SİYASİ PARTİLER BİRBİRİNİN RAKİBİDİR, KARŞIMIZDA DÜŞMAN YOK"

Geçtiğimiz günlerde "Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse İHA'larımızı, SİHA'larımızı, F-16'larımızı hangara kapatırlar" diyen Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'ye tepki gösteren Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı;

"Seçime mi gidiyoruz, savaşa mı gidiyoruz anlamadık? Siyasi partiler birbirinin rakibidir. Bizim karşımızda düşman yok. Herkesin farklı düşünmesi gayet normal. İnsanlar daha öncesine ve şu anki duruma bakacaklar ve kendi gelecekleri için karar verecekler. Memnunsa iktidarı destekleyecekler, değilse değiştirecekler. Bu kadar basit. 'Teröristleri nasıl gömdüysek, muhalefeti de gömeceğiz' diyorlar. Bu nasıl bir dil?

"İHA'LAR, SİHA'LAR SEÇİME ALET EDİLMEYE BAŞLANDI"

Son günlerde İHA'lar, SİHA'lar, TOGG seçime alet edilmeye başlandı. Bunlar bizim milli malımız. Nasıl daha önceki hükümetler ASELSAN'ı, HAVELSAN'I, ROKETSAN'I, gelen hükümetlere devrettilerse elbette İHA'lar SİHA'lar da devredilecek.

"NE İÇTİNİZ NE YEDİNİZ SAYIN BAKAN?"

Bize düşen çok daha iyisini geliştirmek olacaktır. Bağımsızlık bizim geleneğimizde vardır. Bağımsızlığımızı korumak için milli güvenlik politikalarımızı devam ettireceğiz. Bugün bir bakan diyor ki 'Biz gidersek İHA'ları SİHA'ları hangara gömecekler.' Ne içtiniz ne yediniz sayın bakan? Ruh sağlığınız iyi mi sizin?"

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Kemal Kılıçdaroğlu, Vahit Kirişci, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş: Siyasi partiler birbirinin rakibidir karşımızda düşman yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mansur Yavaş: Siyasi partiler birbirinin rakibidir karşımızda düşman yok - Son Dakika
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