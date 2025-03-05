Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e Adnan Beker Tepkisi

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adnan Beker'i kendisine emanet ettiğini söylemesi üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Genel Başkan'da niye öyle emanet etti bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir. Takdir kendilerinin" dedi.

MÜSİAD'ın iftar programına katılan Mansur Yavaş, program çıkışında basın mensubunun, eski İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker'in Cumhuriyet Halk Partisine katılması ve Özgür Özel'in söylediklerine ilişkin sorusu üzerine, "Bende bir gün önce basından öğrendim. Kendisiyle tanışıyoruz tabii ki. Ankara Büyükşehir'de İYİ Parti Grup Başkanıydı ve arada sırada görüşüyorduk kendisiyle. Transferden haberim olmadı bir gün önce gazetelerden okudum, daha sonra da rozet takıldığını gördüm. Başka bir dahlimiz olmadı açıkçası, sayın Genel Başkan'da niye öyle emanet etti bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir. Takdir kendilerinin" diye konuştu. - ANKARA