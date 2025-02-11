Mansur Yavaş'tan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile Birlik Mesajı - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş'tan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile Birlik Mesajı

Mansur Yavaş\'tan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile Birlik Mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmede, ülkenin sorunlarına ilişkin birlik ve beraberlik mesajı verdi.

11.02.2025 17:05  Güncelleme: 17:06
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ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile pazar günü gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin, "Ülkemizin güzel günlere kavuşması, emeklilerin, asgari ücretlinin, öğrencilerin, işçilerin rahata erebilmesi, parlamenter demokrasinin yeniden tesis edilebilmesi için biriz ve beraberiz" dedi.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pazar günü Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz görüşme fotoğraf karelerine yansıdı. Ülkemizin güzel günlere kavuşması, emeklilerin, asgari ücretlinin, öğrencilerin, işçilerin rahata erebilmesi, parlamenter demokrasinin yeniden tesis edilebilmesi için biriz ve beraberiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Mansur Yavaş'tan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile Birlik Mesajı - Son Dakika

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