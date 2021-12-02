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Mansur Yavaş'tan yalanlama geldi! Tehdit iddialarına cevap vermemiş - Son Dakika

Mansur Yavaş'tan yalanlama geldi! Tehdit iddialarına cevap vermemiş

02.12.2021 10:26

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Genel Başkan Yardımcı Semih Yalçın'ın tehditlerine yanıt verdiği haberine yalanlama geldi. Yavaş, sosyal medya paylaşımıyla konuya açıklık getirdi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre Mansur Yavaş kendisine yöneltilen tehdit ve iddialara cevap verip "Yanlış yorumlanmaması için vakfın toplantısına katılmadığım gibi çiçek de göndermedim. Vakıf Genel Sekreterinin Belediyede görevli olması nedeniyle ilişkilendirilmiş olabilirim. Gençlik Parkı içinde bulunan salonumuzu istemişlerdi, uygun bulmamıştım. Yaşananlarla uzaktan yakından ilgimiz yok. Başka siyasi partilerin iç işlerine karışmam. Vakfın Genel Sekreteri bizde çalışıyor diye ilişkilendirme oluyorsa, belediyede çok sayıda ülkücü var. Ülkücü diye kimseyi çalıştırmayalım mı?" ifadelerini kullanmıştı.

MANSUR YAVAŞ'TAN YALANLAMA GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla o haberi yalanladı. Paylaşımında, '' Bugün bazı yayın organlarında '' tehdit ve iddialara cevap verdi'' şeklinde haberler yayınlanmaktadır. Kimseye ve hiçbir kuruluşa cevap anlamına gelecek bir açıklamam bulunmamaktadır. Aşağıdaki açıklamadaki kararlılığım aynen devam etmektedir. Saygılarımla'' ifadelerine yer verdi.

Mansur Yavaş'tan yalanlama geldi! Tahdit iddialarına cevap vermemiş

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Salı günü grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bahçeli, geçtiğimiz hafta Ankara'daki Alparslan Türkeş anmasına düzenlenen saldırıya ilişkin soruya, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Arkasında bir ülkücü nefes var" yanıtını vermişti.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ise, "Bilinmesi gereken bir önemli husus, Sayın Genel Başkanımızın, Ülkücü kimliğinin gereği olarak kimseyi tehdit etmeyeceğidir" demişti.

Mansur Yavaş'tan yalanlama geldi! Tehdit iddialarına cevap vermemiş

Devlet Bahçeli, Mansur Yavaş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş'tan yalanlama geldi! Tehdit iddialarına cevap vermemiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mansur Yavaş'tan yalanlama geldi! Tehdit iddialarına cevap vermemiş - Son Dakika
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