Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Arasında Konuşma Tartışması

Politika

Mansur Yavaş: "Polemik çıkartmak istemiyorum ama ben de Ekrem başkanımın güzel konuşması gibi sizlere bir konuşma yapmak isterdim"

Ekrem İmamoğlu: "Senin rahatsız olacağın bir yerde bunu bilsem konuşmamı yere atar, yerime otururum başkanım"

CHP Lideri Özel: "Burada bütün sorumluluk genel başkan olarak bana aittir"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi'nin 20. Olağanüstü Kurultayı'nın ikinci gününde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Polemik falan çıkartmak istemiyorum ama ben de Ekrem başkanımın güzel konuşması gibi sizlere bir konuşma yapmak isterdim. Aylardır yakılan fitne ateşine, 'Ekrem mi Mansur mu' şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu konuda sayın genel başkanımızın görüşü belli. Biz 14 tane büyükşehir belediye başkanıyız. Sadece ikisini konuşturursanız maalesef buradan fitne ateşine biz de odun atmış oluyoruz" dedi.

Sembolik açılışı Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle Sivas'ta yapılan, CHP 20. Olağanüstü Kurultayı'nın ikinci gün çalışmaları devam ediyor. ATO Congresium'da Kurultay'a katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıklamalarda bulundu.

"Fitne ateşine biz de odun atmış oluyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasının ardından ABB Başkanı Yavaş konuştu. Yavaş, kendisine kurultaydan bir saat önce konuşma yapılacağının bildirilmesine sitem etti. Yavaş, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Polemik falan çıkartmak istemiyorum ama ben de Ekrem başkanımın güzel konuşması gibi sizlere bir konuşma yapmak isterdim. Hazır bir şekilde Türkiye'nin tüm sorunlarına değinen ve bu konulardaki fikirlerimi de açıklamak isterdim. Ama maalesef bir saat önce bana telefon açıp siz de konuşun denildi. Bir kasıt aramıyorum ama kurumsal bir partide eğer iki belediye başkanı konuşturuluyorsa şöyle bir sorun vardır. Aylardır yakılan fitne ateşine, 'Ekrem mi Mansur mu' şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu konuda sayın genel başkanımızın görüşü belli. Biz 14 tane büyükşehir belediye başkanıyız. Sadece ikisini konuşturursanız maalesef buradan fitne ateşine biz de odun atmış oluyoruz. Yani ben isterdim ki bütün arkadaşlarımız bu konuda görüşlerini açıklasın ya da eğer ileriye yönelik bir şey düşünülüyorsa 2 arkadaşımıza da ikimiz de farklı fikirlerde değiliz. Aynı şeyleri anlatacağız. Aynı duygulara sahibiz. Ama en azından bir gece öncesinden promter hazırlayarak biz ya da promptersiz bir konuşma hazırlayabilirdik. ve Türkiye'nin tamamına biz de bir mesaj verebilirdik. Bunları sorun etmiyorum. Partimiz tüzük kurultayını başarıyla atlatmıştır."

"Milli takım maç yaparken başka bir ülke kazansın diye paylaşımda bulunanlarla mesafemizi mutlaka koymamız gerekir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Milli takım kazandığı zaman sevinçle ayağa kalkan herkesle beraberiz' sözünü hatırlatan Yavaş, "Geçen İl Danışma toplantısında söylediğim sözü tekrar ediyorum. Genel Başkanımızın bir sözü var. Diyor ki, 'milli takım kazandığı zaman sevinçle ayağa kalkan herkesle beraberiz'. İstiklal Marşı'mıza, bayrağımızla problemi olmayan herkesle beraberiz değil mi? Eğer öyleysek İstiklal Marşı'mıza söz edenlere Mustafa Kemal Atatürk'ü izlediğimiz zaman bize hakaret edenlerle ve bu ülke için milli takım maç yaparken başka bir ülke kazansın diye paylaşımda bulunanlarla 'keşke Yunan kazansaydı' diyenler arasında hiçbir fark yok. Bunlarla mesafemizi mutlaka koymamız gerekir diyorum. ve Anadolu gerçekten bunu bekliyor. İşte o zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bu ülkeyi boş tartışmalardan çıkarıp muasır medeniyetler seviyesini çok rahat çıkarabileceği bize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Burada bütün sorumluluk genel başkan olarak bana aittir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın sitemi hakkında, "Ne olduysa şu yüzden oldu; bugün program yapılırken dün ben konuşacağım, sonra Selin Hoca konuşacak bırakılacak, bugün de oturumlar yapılacaktı. Bundan birkaç gün önce Ekrem Başkan planlanan marjda bir söz istemişti. O sözler dün uzayıp da bugünlere kalınca ben bu sabah yani toplantıdan bir buçuk saat önce Selin Hoca'ya dedim ki 'Ne yapıyoruz?', o da dedi ki 'Böyle bir akışımız var.' Dedim ki, 'Böyle bir akış varsa, Mansur Başkan'a da soralım, arzusu varsa ona da bir söz hakkı verelim'. Burada bütün sorumluluk genel başkan olarak bana aittir. Ne Selin Hoca'nın, ne Ekrem Başkan'ın ne Divan Başkanı'nın değil, tüm sorumluluk bana aittir. Eğer bir kişinin hakkı birine geçtiyse o hakkı helal etsin, sorumluluk benim, benim de kusurumu affetsinler" dedi.

Kapanış için aile fotoğrafı alınırken Mansur Yavaş'ın sitemi hakkında konuşan İmamoğlu ise, "Senin rahatsız olacağın bir yerde bunu bilsem konuşmamı yere atar, yerime otururum başkanım hiç endişe etmeyin" dedi.