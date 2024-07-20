Marmara Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Politika

Marmara Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı Gerçekleşti

Marmara Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı Gerçekleşti

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Encümen Toplantısı, MBB Başkanı Mustafa Bozbey başkanlığında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda deprem, sokak hayvanları, belediye gelirleri gibi kritik konular görüşüldü.

20.07.2024 16:55  Güncelleme: 16:57
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Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Encümen Toplantısı, MBB Başkanı Mustafa Bozbey başkanlığında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 17 Temmuz'da yapıldı. Toplantıda deprem, sokak hayvanları, belediye gelirleri gibi kritik konular görüşüldü.

Marmara Bölgesi ve belediyelerin sorunları açısından önemli noktalara değinilen toplantı, MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey başkanlığında MBB Encümen Üyeleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ve MBB Genel Sekreteri Cemil Arslan'ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Toplantının öne çıkan başlıkları Marmara Bölgesi'ni bekleyen deprem, sahipsiz sokak hayvanları, Marmara Denizi'nin korunması ve belediye gelirleri oldu.

Deprem bölgesel ölçekte ele Alınmalı

Encümen Toplantısı'nda deprem konusunun bölgesel ölçekte ele alınmasının gerekliliği vurgulanarak MBB'nin 2024 yılı 2'inci Meclis Toplantısı'nın ana gündem maddesinin Afet ve İş Birliği olmasına karar verildi.

Sokak hayvanları konusunda farklı çözüm arayışları

Sokak hayvanlarıyla ilgili sorumluluğun tüm paydaşlar tarafından üstlenilerek kamuoyu vicdanını rahatlatacak makul bir çözüm bulunması konusunda MBB Encümen Üyeleri ortak irade beyanında bulundu. MBB'nin üye belediyeleri arasında yürütmüş olduğu Sahipsiz Sokak Hayvanları ve Belediyelerde Sokak Hayvanları araştırma raporunun parti komisyonları, ilgili bakanlıklar ve diğer ilgili kurumlarla paylaşılacağı dile getirildi.

Belediye gelirleri MBB encümeni'nin gündeminde

Toplantıda ayrıca belediye gelirleri konusunda parti ayrımı yapmaksızın Türkiye'de belediyelerin içinde yer aldığı sıkıntıların tahammül edilemez boyuta geldiği ve bu yükün taşınmasının gittikçe zorlaştığı ele alınarak belediyelerin vergi, SSK gibi borçlarının yapılandırılması ve belediye paylarından yapılan kesintilerin bir süre ertelenmesinin en azından yükün hafifletilmesi konusunda bir miktar nefes aldıracağı değerlendirildi. Bu konuda merkezi yönetimin bir an önce adım atmasının elzem olduğu beyan edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Marmara Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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