Marmara\'nın Yeni Kaymakamı Göreve Başladı

İçişleri Bakanlığının 19 Ağustos 2026 tarihli onayıyla Marmara ilçesine atanan Kaymakam Sedat Akpınar, görevine başladı.

İçişleri Bakanlığının onayı doğrultusunda Marmara Kaymakamlığı görevine atanan Sedat Akpınar, 25 Ağustos 2026 tarihinde ilçedeki görevine resmen başladı.

Kaymakam Akpınar'ın göreve başlamasıyla birlikte Marmara Kaymakamlığında yeni dönem de başlamış oldu. Akpınar'ın ilçede kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.