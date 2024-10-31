Maruf: PKK'ya Karşı Birlik Olmalıyız - Son Dakika
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Politika

Maruf: PKK'ya Karşı Birlik Olmalıyız

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IKBY Bakanı Aydın Maruf, PKK'nın etnik gruplar arasındaki kardeşliği bozduğunu belirtti.

31.10.2024 16:20
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IKBY Oluşumlarından Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf: "Terör örgütü PKK'yı yok etmek için mutlaka birlikte olmak lazım"

"Türkler ve Kürtler öz kardeştir"

"Türkiye Cumhuriyeti Ortadoğu'nun örnek bir ülkesidir"

"Türkiye Cumhuriyeti, Irak Türkmenleri için ana vatanımızdır"

ELAZIĞ - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İlk Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Merkez Yürütme Üyesi Aydın Maruf, "Terör örgütü PKK etnik grupların arasını bozmaya çalışıyor, hedefleri budur. İstikrarsızlık oluşturmaya çalışıyorlar. Terör örgütlerine karşı özellikle de PKK'ya karşı hepimizin bir olması gerekiyor. Terör örgütü PKK'yı yok etmek için mutlaka birlikte olmak lazım. İş birliği yapmak gerekiyor" dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İlk Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Merkez Yürütme Üyesi Aydın Maruf, Arplak'ın davetlisi olarak Elazığ'a geldi. Burada bir dizi incelemelerde bulunan Maruf, tarihi Harput Mahallesi'nde İhlas Haber Ajansında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkmenler olarak her zaman Erbil- Ankara arasında olan ilişkilerin kendileri için önemli olduğunu kaydeden IKB İlk Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Merkez Yürütme Üyesi Aydın Maruf, "Türkiye Cumhuriyeti Ortadoğu'da önemli bir ülke ve her zaman barıştan yana olup, bölgede, Ortadoğu'da ve Irak'ta Türkmenler başta olmak üzere diğer etnik gruplarda ve vatandaşlar da her zaman destek vermiştir. Zor şartlar altında olan insanlarımızın yanında olarak her zaman destek vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti, Irak Türkmenleri için ana vatanımızdır. Son dönemde Irak Erbil'de Kürdistan bölgesinde bir parlamento seçimi yapıldı. Biz Irak Türkmen cephesi olarak seçime katıldık. Seçimden sonra hükümet kurma süreci var. Biz Türkmenler o bölgede önemli bir faktör, toplum ve varlığız. Her zaman hak ve hukuklarımızı barış ve diyalog yolu üzerinden elde etmeye çalışıyoruz. Orada olan Kürt kardeşlerimiz ve Hristiyan kardeşlerimizle beraber güzel bir şekilde yaşıyoruz. Biz her zaman Türkmenler ve Kürtler arasında olan ilişkiler bizim için çok önemlidir. Bir kardeşlik, akrabalık ve kan bağı var bu da bölgeyi olumlu yönde etkiliyor. Bizde kurulacak olan 10. Hükümet Kabilesinde bizde Türkmenler olarak yer almak istiyoruz. Türkmenler dediğim gibi önemli bir faktördür. Son dönemde olan gruplar arasındaki yakınlaşma da bölgede önemlidir. Bizim için Iraklı Türkmenler her zaman asil bir toplumdur. En yakın zamanda 10. Hükümet Kabilesinin kurulmasından yanayız. Türkmenlerin de bu kabilede yer alması önemlidir" diye konuştu.

"Türkiye mazlumların anavatanıdır"

Türkiye Cumhuriyetinin önemli bir ülke olduğunu belirten Aydın Maruf, "Türkiye Cumhuriyeti Ortadoğu ve dünyada önemli bir ülkedir. Her zaman bölgede olan barıştan yana olup bölgede bulunan bütün insanlara sahip çıkmıştır. Bizim Irak'ta zor şartlarda olan Türkmenler başta olmak üzere diğer etnik gruplar, Kürt ve Arap kardeşlerimize her zaman sahip çıkarak yanlarında olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Ortadoğu'nun örnek bir ülkesidir. Biz Iraklı Türkmenler olarak her zaman Türkiye ile gurur duyuyoruz. Bizim ana vatanımız olduğu gibi mazlumların da ana vatanıdır. Bunun yanında Türkler ve Kürtler öz kardeştir. Geçmişte de beraberlerdi, şimdi de beraberler gelecekte de beraber olacaklardır. Terör örgütü PKK'nın amacı bu etnik grupların arasını bozmaya çalışıyor hedefleri budur. İstikrarsızlık oluşturmaya çalışıyorlar. Terör örgütlerine karşı özellikle de PKK'ya karşı hepimizin bir olması gerekiyor. Terör örgütü PKK'yı yok etmek için mutlaka birlikte olmak lazım. İş birliği yapmak gerekiyor. Aramızdaki bu kardeşliği daha da güçlendirmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Elazığ'da Arslanlı Holdingin açılışına katıldıklarını dile getiren Bakan Maruf, "Ticaret anlamında önemli bir holding, ticaret önemlidir. Erbil-Ankara arası olan ilişkiler mühimdir. Ekonomik, kültürel ve siyasi bir aşamaya geldik. Türkmenler olarak her zaman bu ilişkilere bir faydamız olsun ve bir katkı sağlayalım diye düşünüyoruz. Burada güzel bir misafirperverlik var. Burada olan soydaşlarımız ve kardeşlerimiz bizleri güzel bir şekilde karşılayıp ağırladılar. Türkiye Cumhuriyetinde olan bütün kardeşlerimize başarılar diliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Maruf: PKK'ya Karşı Birlik Olmalıyız - Son Dakika

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