MEB bütçesinde ortalık karıştı! Bakan Tekin'den Özçağdaş'a: Sen ahlaksız bir yalancısın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

MEB bütçesinde ortalık karıştı! Bakan Tekin'den Özçağdaş'a: Sen ahlaksız bir yalancısın

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MEB bütçesinde ortalık karıştı! Bakan Tekin\'den Özçağdaş\'a: Sen ahlaksız bir yalancısın
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
2 yorum

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe görüşmeleri sert tartışmalara sahne oldu. Bir MEB yöneticisi hakkındaki ihale yolsuzluğu iddiası üzerine salonda tansiyon bir anda yükselirken, ayağa kalkan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Yeni Parti Milletvekili Suat Özçağdaş'a yönelik "Sen ahlaksız bir yalancısın" çıkışı ortalığı karıştırdı. Karşılıklı istifa çağrıları ve sözlü atışmaların büyümesi üzerine görüşmelere 10 dakika ara verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gergin anlar yaşandı.

MEB YÖNETİCİSİNE YOLSUZLUK İDDİASI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere toplandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sunumunun ardından Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu hakkında bir ihalede yolsuzluk yaptığı iddiasında bulunmuştu. Bakan Tekin ise bu iddiaları yalanlamıştı.

BAKAN TEKİN AYAĞA KALKTI

İlerleyen saatlerde aynı konu üzerine yine gergin anlar yaşandı. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, konuşması esnasında bu durumun sadece bir iddia olduğunu belirtti. Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ise Güneş'in konuşması esnasında, "Sen yalancı bir adamsın. Ben mahkeme kararıyla konuşuyorum" dedi.

Bakan Tekin ise ayağa kalkarak Özçağdaş'a, "Sen ahlaksız bir yalancısın" dedi. Bunun üzerine Özçağdaş, Bakan Tekin'i istifaya davet etti. Tartışmaların büyümesi üzerine komisyona 10 dakika ara verildi.

Plan ve Bütçe'de YÖK gerginliği: Özvar'ın Barış Bildirisi için kullandığı 'sözde' ifadesine muhalefetten itirazPlan ve Bütçe'de YÖK gerginliği: Özvar'ın Barış Bildirisi için kullandığı 'sözde' ifadesine muhalefetten itiraz Üniversitelerin 3 yıla inmesi tartışması Meclis'te: Gökçen'den YÖK Başkanı Özvar'a doğurganlık eleştirisiÜniversitelerin 3 yıla inmesi tartışması Meclis'te: Gökçen'den YÖK Başkanı Özvar'a doğurganlık eleştirisi Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acabaBakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
Kaynak: İHA
TBMM Plan ve Bütçe KomisyonuMilli Eğitim BakanlığıMilli Eğitim BakanıSuat ÖzçağdaşMilletvekiliYusuf TekinYeni PartiTansiyonPolitikaEkonomiEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (2)

  • akaneminoglu akaneminoglu:
    Kemal Kılıçdaroğlu CHP alınacak demişti gerçekten arınmış nerede sivri tipler hepsi yeni partide CHP gerçek Atatürkçülerin partisi konumuna gelmeye başladı 2 4 Yanıtla
    fightofgod29 fightofgod29:
    Gerçek atatürkçü zaten sivri olur itaatkar köle olmaz. İşinize gelmeyen atatürkçü gelenler de atatürkçü ulan siz nesiniz be 3 1
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Bakan Fidan’dan “Abdullah Çatlı“ sorusuna tek cümlelik yanıt Bakan Fidan'dan "Abdullah Çatlı" sorusuna tek cümlelik yanıt
Malatya’da askeri helikopter düştü MSB’den açıklama geldi: 4 şehidimiz var Malatya'da askeri helikopter düştü! MSB'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
Düşen helikopterle ilgili korkunç detay Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş Düşen helikopterle ilgili korkunç detay! Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş
Guardiola geri dönüş yolunda Yeni talibi herkesi çok şaşırtacak Guardiola geri dönüş yolunda! Yeni talibi herkesi çok şaşırtacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan iş dünyasını uyardı: Bedelini evlatlarımız öder Cumhurbaşkanı Erdoğan iş dünyasını uyardı: Bedelini evlatlarımız öder
Galatasaray efsanesi Prekazi, Belgrad’da iki formayla toprağa verildi Galatasaray efsanesi Prekazi, Belgrad'da iki formayla toprağa verildi
22:59
İşte Malatya’da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri
İşte Malatya'da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri
22:39
Arda Güler’den yediği gol için Lammens’ten bomba yorum
Arda Güler'den yediği gol için Lammens'ten bomba yorum
22:09
Sergen Yalçın’a eski sözü hatırlatıldı: Barış Alper sol açıkta oynadı
Sergen Yalçın'a eski sözü hatırlatıldı: Barış Alper sol açıkta oynadı
21:17
Avrupa, Arda Güler’in attığı golü konuşuyor
Avrupa, Arda Güler'in attığı golü konuşuyor
19:22
Düşen helikopterle ilgili korkunç detay Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş
Düşen helikopterle ilgili korkunç detay! Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş
19:11
Malatya’da askeri helikopter düştü MSB’den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
Malatya'da askeri helikopter düştü! MSB'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
18:48
48 yakalama emriyle aranan Demir için İstanbul’dan Azerbaycan’a iade talebi
48 yakalama emriyle aranan Demir için İstanbul'dan Azerbaycan'a iade talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 23:04:34. #7.13#
SON DAKİKA: MEB bütçesinde ortalık karıştı! Bakan Tekin'den Özçağdaş'a: Sen ahlaksız bir yalancısın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android