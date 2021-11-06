Meclis Başkanı'ndan "özür dile" çağrısı! İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a, şehit yakınına ettiği küfür sonrası yeni bir tepki daha geldi - Son Dakika

Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi, Akşener ve Türkkan'a seslendi! Sözleri yürek yaktı

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Şehit yakınına küfreden Türkkan'la ilgili bomba kulis! Tepkilere daha fazla dayanamadı

Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle Bingöl'e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit ağabeyi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfretti.

TÜRKKAN'A TEPKİ YAĞDI

Türkkan'ın sinkaflı sözlerine tüm kesimlerden tepki yağdı. Bu tepkilerden biri de TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi.

ŞENTOP'TAN ÖZÜR DİLEME ÇAĞRISI

Şentop, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de tepkisini dile getiren şehit yakınına karşı "çirkin üslubundan" dolayı, onun şahsında milletten özür dilemesi gerektiğini belirtti. Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM'de milleti temsil gibi kutsal bir görev için bulunan bir milletvekilinin vatandaşımıza kullandığı çirkin üslup asla kabul edilemez. Lütfü Türkkan, vatandaşımızın şahsında milletimizden özür dilemelidir." ifadelerini kullandı.

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