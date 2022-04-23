Meclis Başkanı Şentop, HDP'li Paylan'ın teklifini iade etti! - Son Dakika

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 1915 olaylarına ilişkin sözde Ermeni soykırımının tanınması için hazırladığı kanun teklifini dün TBMM Başkanlığına sunmuştu.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP TARAFINDAN İADE EDİLDİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Paylan'ın imzasını taşıyan kanun teklifini, Meclis İçtüzüğü hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.

İADE YAZISINI 23 NİSAN OTURUMUNDA YAZDI

Garo Paylan'ın, söz konusu yasa teklifini Cuma günü mesai saati bitimine yakın verdiği, Meclis Başkanı Şentop'un da, hiç vakit kaybetmeden 23 Nisan özel oturumu sırasında iade yazısını yazdığı öğrenildi.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

Skandal teklife ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu, ahlaksız bir tekliftir." demişti.