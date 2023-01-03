Çocuk istismarının önüne geçmek için komisyon kuruluyor! Karar Meclis'te kabul edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Çocuk istismarının önüne geçmek için komisyon kuruluyor! Karar Meclis'te kabul edildi

03.01.2023 21:51

6 yaşında bir kız çocuğunun cinsel istismara uğraması olayı ile her türlü çocuk istismarının önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulması, TBMM Genel Kurulunda onaylandı.

6 yaşında bir kız çocuğunun cinsel istismara uğraması olayı ile her türlü çocuk istismarının önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulması, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

AK PARTİ MECLİS'E SUNMUŞTU

Konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin ile AK Parti milletvekillerinin imzasıyla hazırlanan Meclis Araştırma önergesi, 27 Aralık 2022 tahinde TBMM Başkanlığına sunulmuştu.

"BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ HATIRLATILDI"

Önergenin gerekçesinde, Türkiye'nin çocuklara uluslararası alanda geniş kapsamlı güvenceler getiren Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni 14 Eylül 1990'da imzaladığı hatırlatılmıştı. Bu kapsamda her alanda çocuğun üstün yararını hedefleyen çok sayıda yasal ve idari tedbirin hayata geçirildiği vurgulanan gerekçede, bu düzenlemeler sıralandı.

2010'DAKİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ DİKKATE ALINDI

Öte yandan çocukların üstün yararının ve her türlü istismara karşı korunmasının 2010'daki Anayasa değişikliğinde de dikkate alındığı, böylece şiddete ve istismarın her türlüsüne karşı çocukları korumanın açıkça devletin pozitif hukuki yükümlülükleri arasında sayıldığı anımsatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu'ndan patlamada ölen madencilerin ailelerine ziyaret TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu'ndan patlamada ölen madencilerin ailelerine ziyaret Meclis çocuk istismarının önlenmesi için gereken tedbirleri araştıracak Meclis çocuk istismarının önlenmesi için gereken tedbirleri araştıracak

Araştırma, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Çocuk istismarının önüne geçmek için komisyon kuruluyor! Karar Meclis'te kabul edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:11 Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti
22:11 Kıdem tazminatı tavanında değişiklik yapıldı! Yeni ücret 19 bin lirayı geçti
21:38 Galatasaray'da şaşırtan gelişme! Kadrodan çıkarılan yıldız futbolcu ülkesine gitti
21:32 Saat 22'den sonra alkol satanlara verilen cezaya rekor zam! Dükkanı satsalar kurtarmaz
21:30 DEVA Partisi lideri Babacan'dan canlı yayında dikkat çeken sözler: Başlattığımda Tayyip Bey'in haberi yoktu
21:10 Mimikleriyle konuştu! Ronaldo imza töreninde ne tepki vereceğini şaşırdı
20:57 Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti hakkında 3 şüpheli "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı
20:52 "Bununla işimiz var" deyip 50 metre ileriye götürdükleri genci bıçakladılar
20:50 Çocuk istismarının önüne geçmek için komisyon kuruluyor! Karar Meclis'te kabul edildi
20:43 Bakan Nebati, "Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı?" sorusunu cevapladı! Sunucunun şaşkınlığı yüzüne yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2023 22:29:47. #1.13#
SON DAKİKA: Çocuk istismarının önüne geçmek için komisyon kuruluyor! Karar Meclis'te kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement