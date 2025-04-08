Meclis'te "cunta" kavgası! AK Partili ve CHP'li vekiller karşı karşıya geldi - Son Dakika
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Politika

Meclis'te "cunta" kavgası! AK Partili ve CHP'li vekiller karşı karşıya geldi

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CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı "Cuntacı" ifadesiyle ilgili tartışma Meclis Genel Kurulu'na taşındı. Yapılan son oturumda AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasındaki tansiyon bir hayli yükseldi.

08.04.2025 16:46
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CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçilen Özgür Özel, salondakilere hitabende yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan için " İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve partime kayyım atama girişimleri darbe girişimidir. Darbeyi yapanların sivil ya da asker olduğuna bakılmadan buna kalkışanlara cunta denir, cuntacı denir" ifadelerini kullandı.

MECLİS'TE TANSİYON YÜKSELDİ

İktidar ve muhalefet kanadını karşı karşıya getiren bu sözler, Meclis Genel Kurulu'na da taşındı. AK Parti ve CHP'li milletvekilleri yapılan son oturumda birbirlerine yönelik sert ifadeler kullandı. Kürsüde söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Benim genel başkanlarım Deniz Baykal ve Bülent Ecevit, 80 darbesinde cezaevindeydi. Tayyip Bey neredeydi? Kasımpaşa'da top oynuyordu" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZA CUNTACI DEMEK..."

Ali Mahir Başarır'ın ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ise "Milletin oylarıyla seçilen sayın cumhurbaşkanımıza cuntacı demek en hafif tabirle aymazlıktır, Türkiye'yi tanımamaktır, bu milleti tanımamaktır. Recep Tayyip Erdoğan her zaman cunta ile mücadele etmiştir" dedi.

ERDOĞAN'DAN 500 BİN LİRALIK DAVA

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'in 'cunta' ifadeleriyle ilgili 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan, ayrıca suç duyurusunda da bulundu.

Meclis\'te "cunta" kavgası! AK Partili ve CHP\'li vekiller karşı karşıya geldi

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Son Dakika Politika Meclis'te 'cunta' kavgası! AK Partili ve CHP'li vekiller karşı karşıya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meclis'te "cunta" kavgası! AK Partili ve CHP'li vekiller karşı karşıya geldi - Son Dakika
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