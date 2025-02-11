Meclis Toplantısında Gündem Dışı Tartışmalar

Politika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Karaca, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra "Gazi" ünvanı verilmesi nasıl bağımsızlık mücadelesinin en büyük nişanesi olduysa, Antep'e verilen gazilik ünvanının da şehrin kahramanlık ve direniş ruhunun tescili olduğunu söyledi.

Gaziantep'in, gaziliğin, kahramanlığın ve mücadelenin timsali olduğu gibi aynı zamanda merhametin, şefkatin ve insani dayanışmanın da sembolü olduğunu söyleyen Bozgeyik, "Son 14 yıldır yaklaşık 500 bin Suriyeli kardeşimize kapısını açmış, onlara ensar ruhuyla kucak açarak, şefkatini ve misafirperverliğini tüm dünyaya göstermiştir. Gaziantep, sadece savaş meydanlarında değil insanlık adına verdiği bu büyük imtihanla da adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır." diye konuştu.

Yerinden söz alan Yeni Yol Partisi Gurup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, İç Tüzüğün 54. maddesinde, Meclis'in salı günü saat 15.00, çarşamba ve perşembe günleri ise başka bir çağrıya gerek kalmaksızın saat 14.00'de toplanacağının ifade edildiğini hatırlattı.

Ancak geçen hafta çarşamba ve perşembe günleri, Meclis Başkanı'nın görevlendirdiği iki AK Partili katip üyenin, gruplarının talimatı doğrultusunda Divan'a çıkmayarak Genel Kurul'un çalışmamasına sebep olduğunu savunan Kaya, "Çarşamba ve perşembe, bir oldubittiyle karşılaştık. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu'nun talimatıyla oraya çıkmayan katip üyeler, TBMM'nin İç Tüzüğü'ne aykırı olarak yetkisini ve görevlerini gasp ettiler ve çarşamba ve perşembe günü Meclis çalışamadı." ifadesini kullandı.

Kaya, bunun kabul edilemeyeceğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Buradan, TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a sesleniyoruz, çarşamba ve perşembe günü görevlendirdiğiniz katip üyeler, Divan'a çıkmayarak Meclis'i tatil ettirme yetkisini, haddini kimden ve nasıl alıyor? Sizin bu konuda mutlaka bir tutum almanız lazım. 'Siz, bu adaleti tesis etmezseniz, elbette bir yanlış başka bir yanlışla düzelmez ama Meclis'in hukukuna sahip çıkmak için, İç Tüzüğe sahip çıkmak için biz o adaleti, o hukuku mutlaka ve mutlaka Genel Kurul'da tesis ettiririz' diyor, Meclis Başkanı'mızı bu konuda tutum almaya ve Genel Kurul'u bilgilendirmeye davet ediyorum."

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca da Meclis Başkanlık Divanı'nda bu konuyu gündeme getireceklerini ve TBMM Başkanı ile bu konuyu konuşacaklarını bildirdi.

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek ise Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a verilen 3 yıl 9 ay hapis cezasını eleştirdi.

Van'ın en büyük sorunun ulaşım olduğunu kaydeden Çiftyürek, "Van merkezli Serhat bölgesinde halen otoban yok. Van'da demir yolunun adı var ama kendisi yok. Van'da ulaşım ise oldukça sorunludur, biz çoğu kez burada dile getirdik. Trabzon'a günde diyelim ki 40-45 hava trafiği yaşanırken, Van'da bu 10-15'le sınırlı." dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Niğde'nin hizmet bakımından gerekli desteği alamadığını ileri sürerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"26 yıl önce Niğde'ye havaalanı temeli atıldı, havaalanıyla ilgili hala bir düzenleme yapılmadığı gibi 2025 yılının bütçesinde de bu konuda herhangi bir ödenek ayrılmamıştır. Yüksek hızlı tren projesinde Niğde merkez yer almamaktadır. Niğde, sanayi yatırımı anlamında da organize sanayiye sağlanan desteklere rağmen gerekli atılımı sağlayamamıştır. Çünkü Niğde, son TÜİK verilerinde dahi 5 binin üzerinde göç veren bir ildir."