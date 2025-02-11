Meclis Toplantısında Gündem Dışı Tartışmalar - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Meclis Toplantısında Gündem Dışı Tartışmalar

TBMM'de gündem dışı konuşmalarda Gaziantep'in gazilik unvanı ve ulaşım sorunları ele alındı.

11.02.2025 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Karaca, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra "Gazi" ünvanı verilmesi nasıl bağımsızlık mücadelesinin en büyük nişanesi olduysa, Antep'e verilen gazilik ünvanının da şehrin kahramanlık ve direniş ruhunun tescili olduğunu söyledi.

Gaziantep'in, gaziliğin, kahramanlığın ve mücadelenin timsali olduğu gibi aynı zamanda merhametin, şefkatin ve insani dayanışmanın da sembolü olduğunu söyleyen Bozgeyik, "Son 14 yıldır yaklaşık 500 bin Suriyeli kardeşimize kapısını açmış, onlara ensar ruhuyla kucak açarak, şefkatini ve misafirperverliğini tüm dünyaya göstermiştir. Gaziantep, sadece savaş meydanlarında değil insanlık adına verdiği bu büyük imtihanla da adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır." diye konuştu.

Yerinden söz alan Yeni Yol Partisi Gurup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, İç Tüzüğün 54. maddesinde, Meclis'in salı günü saat 15.00, çarşamba ve perşembe günleri ise başka bir çağrıya gerek kalmaksızın saat 14.00'de toplanacağının ifade edildiğini hatırlattı.

Ancak geçen hafta çarşamba ve perşembe günleri, Meclis Başkanı'nın görevlendirdiği iki AK Partili katip üyenin, gruplarının talimatı doğrultusunda Divan'a çıkmayarak Genel Kurul'un çalışmamasına sebep olduğunu savunan Kaya, "Çarşamba ve perşembe, bir oldubittiyle karşılaştık. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu'nun talimatıyla oraya çıkmayan katip üyeler, TBMM'nin İç Tüzüğü'ne aykırı olarak yetkisini ve görevlerini gasp ettiler ve çarşamba ve perşembe günü Meclis çalışamadı." ifadesini kullandı.

Kaya, bunun kabul edilemeyeceğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Buradan, TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a sesleniyoruz, çarşamba ve perşembe günü görevlendirdiğiniz katip üyeler, Divan'a çıkmayarak Meclis'i tatil ettirme yetkisini, haddini kimden ve nasıl alıyor? Sizin bu konuda mutlaka bir tutum almanız lazım. 'Siz, bu adaleti tesis etmezseniz, elbette bir yanlış başka bir yanlışla düzelmez ama Meclis'in hukukuna sahip çıkmak için, İç Tüzüğe sahip çıkmak için biz o adaleti, o hukuku mutlaka ve mutlaka Genel Kurul'da tesis ettiririz' diyor, Meclis Başkanı'mızı bu konuda tutum almaya ve Genel Kurul'u bilgilendirmeye davet ediyorum."

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca da Meclis Başkanlık Divanı'nda bu konuyu gündeme getireceklerini ve TBMM Başkanı ile bu konuyu konuşacaklarını bildirdi.

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek ise Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a verilen 3 yıl 9 ay hapis cezasını eleştirdi.

Van'ın en büyük sorunun ulaşım olduğunu kaydeden Çiftyürek, "Van merkezli Serhat bölgesinde halen otoban yok. Van'da demir yolunun adı var ama kendisi yok. Van'da ulaşım ise oldukça sorunludur, biz çoğu kez burada dile getirdik. Trabzon'a günde diyelim ki 40-45 hava trafiği yaşanırken, Van'da bu 10-15'le sınırlı." dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Niğde'nin hizmet bakımından gerekli desteği alamadığını ileri sürerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"26 yıl önce Niğde'ye havaalanı temeli atıldı, havaalanıyla ilgili hala bir düzenleme yapılmadığı gibi 2025 yılının bütçesinde de bu konuda herhangi bir ödenek ayrılmamıştır. Yüksek hızlı tren projesinde Niğde merkez yer almamaktadır. Niğde, sanayi yatırımı anlamında da organize sanayiye sağlanan desteklere rağmen gerekli atılımı sağlayamamıştır. Çünkü Niğde, son TÜİK verilerinde dahi 5 binin üzerinde göç veren bir ildir."

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, Gaziantep, Gaziantep, Politika, 3-sayfa, Van, Son Dakika

Son Dakika Politika Meclis Toplantısında Gündem Dışı Tartışmalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:49 İstanbul’daki Akasya AVM’de yangın paniği İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
20:40 Eren Elmalı, Galatasaray’a transfer oldu Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu
18:23 İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi
08:52 İstanbul’da 4 ilçe beyaza büründü İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü
08:52 Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı
08:52 Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar’ı soyup soğana çevirdi Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi
08:49 Piyasa değeri 2 milyar lira Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar Piyasa değeri 2 milyar lira! Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar
08:34 Galatasaray, Frankowski’nin maliyetini açıkladı Galatasaray, Frankowski'nin maliyetini açıkladı
08:33 Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal’dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi
08:22 Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar Asil Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 22:01:03. #1.13#
SON DAKİKA: Meclis Toplantısında Gündem Dışı Tartışmalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.