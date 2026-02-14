Mecliste ''Cemevi'' kavgası! ''Adam yerine koymayın onu'' dedi, ortalık karıştı - Son Dakika
Mecliste ''Cemevi'' kavgası! ''Adam yerine koymayın onu'' dedi, ortalık karıştı

14.02.2026 12:56
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Cemevi konusundaki soru sonrası AK Parti ve CHP'li üyeler arasında sert tartışma yaşandı. Oturumu yöneten Zinnur Büyükgöz'ün sözleri gerilimi artırırken, karşılıklı hakaretlerin ardından taraflar birbirinin üzerine yürüdü. Gerginlik salon dışına taşarak fiziki arbedeye dönüştü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin şubat ayı meclis toplantısında Cemevi sorusu üzerinden başlayan tartışma, sert sözler ve fiziki arbede ile sonuçlandı.

TOPLANTIYI GEBZE BELEDİYE BAŞKANI YÖNETTİ

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın Ankara'da bulunması nedeniyle AK Partili Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlık etti. İki oturum halinde yapılan toplantıda 162 gündem maddesi karara bağlandı.

CEMEVİ SORUSU ORTAMI GERDİ

Toplantının sonunda söz alan CHP'li Meclis Üyesi Ahmet Kadı, Gebze'de Cemevi'nin ne zaman yapılacağını sordu. AK Partili Meclis Üyesi Hasan Soba ise "Ahmet Bey haksızlık ediyorsunuz. Daha Derince'de Cemevi'ni yeni açtık. Sanki Cemevi'ne karşıymışız gibi bir imaj oluşturuyorsunuz" yanıtını verdi.

"ADAM YERİNE KOYMAYIN ONU"

Bu sözlerin ardından CHP'li Erkan Uygun ayağa kalkarak tepki gösterdi. AK Parti sıralarından karşılık verilmesiyle mecliste tansiyon yükseldi. Tartışmanın büyümesi üzerine oturumu yöneten Zinnur Büyükgöz'ün, Uygun için "Adam yerine koymayın onu" ifadelerini kullanması gerilimi artırdı.

BİRBİRİLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Erkan Uygun sözlerini geri almadığını belirterek Büyükgöz'e "Sen terbiyesizsin" diye karşılık verdi. Tarafların birbirinin üzerine yürümesiyle ortam karıştı. CHP'li meclis üyeleri salonu terk ederken, tartışma meclis koridorlarına taşındı ve fiziki arbedeye dönüştü.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • eser demir eser demir:
    Bırakın millet dinini özgürce yaşasın zaten Allah'ın karşına çıkınca herkes hesap verecen neyin kavgası bu 4 0 Yanıtla
  • Hüseyin Şentürk Hüseyin Şentürk:
    Olayın gerginliğini neden olan o belediye başkanı cezalandirilmalidir 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
