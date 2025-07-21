Mehmet Altan Öymen İçin TBMM'de Tören - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Mehmet Altan Öymen İçin TBMM'de Tören

Mehmet Altan Öymen İçin TBMM\'de Tören
21.07.2025 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski CHP Genel Başkanı Öymen için TBMM'de cenaze töreni yapıldı, yarın Zincirlikuyu'ya defnedilecek.

Eski CHP Genel Başkanı ve 40. Hükümetin Turizm ve Tanıtma Bakanı Mehmet Altan Öymen için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 19 Temmuz Cumartesi günü hayatını kaybeden Öymen için Meclis Şeref Kapısı önünde tören yapıldı.

Törene Öymen'in çocukları Aslı ve Murat Öymen ile yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski CHP Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı.

Törende Altan Öymen'in öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Daha sonra Öymen'in ailesi ve CHP Genel Başkanı Özel, taziyeleri kabul etti.

Öymen cenazesi, CHP Genel Merkezi önünde düzenlenecek tören için TBMM'den uğurlandı. CHP Genel Başkanı Özel de cenaze nakil aracıyla Meclis'ten ayrıldı.

Öymen'in naaşının, yarın İstanbul'daki Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Zincirlikuyu, Mehmet Altan, Politika, 3-sayfa, Turizm, Tören, Son Dakika

Son Dakika Politika Mehmet Altan Öymen İçin TBMM'de Tören - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıbrıs Barış Harekatı’nda çekilen bazı fotoğraflar ilk kez yayımlandı Kıbrıs Barış Harekatı'nda çekilen bazı fotoğraflar ilk kez yayımlandı
93 yaşındaki adam köy meydanında silahıyla dehşet saçtı: 1’i ağır 3 yaralı 93 yaşındaki adam köy meydanında silahıyla dehşet saçtı: 1'i ağır 3 yaralı
İrfan Can Kahveci’nin Beşiktaş’tan istediği ücret belli oldu İrfan Can Kahveci'nin Beşiktaş'tan istediği ücret belli oldu
Süveyda’da İnsani Yardım Krizi Süveyda'da İnsani Yardım Krizi
Karaburun’da balıkçıların ağına denizaltı torpidosu takıldı Karaburun'da balıkçıların ağına denizaltı torpidosu takıldı
Eskişehir’de nehre giren iki çocuk kayboldu Eskişehir'de nehre giren iki çocuk kayboldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC ile diplomatik ve siyasi ilişki kurulmalı adaletsizlik artık son bulmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC ile diplomatik ve siyasi ilişki kurulmalı adaletsizlik artık son bulmalı
Ünlü futbolcu itiraf etti Ronaldo’yla tokalaştığı için ellerini yıkamamış Ünlü futbolcu itiraf etti! Ronaldo'yla tokalaştığı için ellerini yıkamamış
Milli atlet Mazlum Demir, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu Milli atlet Mazlum Demir, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Barış Alper’e İngiltere’den dev teklif Barış Alper'e İngiltere'den dev teklif
MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan kritik hamle Siyasi partilerle görüşecek MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan kritik hamle! Siyasi partilerle görüşecek

14:26
Altan Öymen’in cenaze törenine damga vuran görüntü
Altan Öymen'in cenaze törenine damga vuran görüntü
13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor
20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs’ta federasyon modeline dayanan BM parametreleriyle vakit kaybedemeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta federasyon modeline dayanan BM parametreleriyle vakit kaybedemeyiz
20:09
Yeni transferlerini helikopterle sahaya indirdiler Tanıdık bir isim de var
Yeni transferlerini helikopterle sahaya indirdiler! Tanıdık bir isim de var
19:54
Eşine kızıp çatıya çıktı, ekiplere köşe kapmaca oynattı
Eşine kızıp çatıya çıktı, ekiplere köşe kapmaca oynattı
19:47
Real Madridli eski yıldızdan Arda için olay sözler: Arda’ya güvenmek intihar
Real Madridli eski yıldızdan Arda için olay sözler: Arda'ya güvenmek intihar
19:30
Milli atlet Dilek Koçak, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Milli atlet Dilek Koçak, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
19:11
Dışişleri Bakanı Fidan’dan kritik temaslar Gündemde Suriye var
Dışişleri Bakanı Fidan'dan kritik temaslar! Gündemde Suriye var
19:09
Dünyaca ünlü yıldız şaşkına döndü: Galatasaray’a gitmesi inanılmaz
Dünyaca ünlü yıldız şaşkına döndü: Galatasaray'a gitmesi inanılmaz
19:02
Trabzonspor hazırlık maçında gol oldu yağdı
Trabzonspor hazırlık maçında gol oldu yağdı
18:45
Takımda kimse kalmadı Galatasaray’da 18 ayrılık birden
Takımda kimse kalmadı! Galatasaray'da 18 ayrılık birden
18:43
MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan kritik hamle Siyasi partilerle görüşecek
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan kritik hamle! Siyasi partilerle görüşecek
18:36
Barış Alper’e İngiltere’den dev teklif
Barış Alper'e İngiltere'den dev teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2025 14:44:40. #7.11#
SON DAKİKA: Mehmet Altan Öymen İçin TBMM'de Tören - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.