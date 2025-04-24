Hayatını kaybeden 19. ve 20. dönem Kars Milletvekili Mehmet Sabri Güner için Meclis'te cenaze töreni gerçekleştirildi.

Törene, Güner'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, TBMM İdare Amirleri Sermet Atay ve Uğur Bayraktutan, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, eski Başbakan Tansu Çiller, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı.

Güner'in cenazesi bugün Cebeci Asri Mezarlığı içindeki İsmet Oğultürk Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1949 yılında Kars'ta doğan Güner, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Doğru Yol Partisinden 19. ve 20. dönem milletvekilliği yapan Güner, evli ve 3 çocuk babasıydı.