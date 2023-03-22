Mehmet Şimşek iddiası, bomba etkisi yarattı: 6-7 ay önce de AK Parti ile görüştü ancak sunduğu şartlar nedeniyle ipler koptu - Son Dakika
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Mehmet Şimşek iddiası, bomba etkisi yarattı: 6-7 ay önce de AK Parti ile görüştü ancak sunduğu şartlar nedeniyle ipler koptu

22.03.2023 09:57

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Erdoğan ile görüşen ancak sunulan teklife 'aktif siyaseti düşünmediği' gerekçesiyle geri çeviren eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Şimşek'in 6-7 ay önce AK Partili üst düzey bir isimle görüştüğünü ifade eden Çömez, "Mehmet Şimşek kendim yönetirim ve bürokratları ben atarım dedi ve orada ipler koptu. Buna rağmen AK Parti aylar sonra yeniden bu hamleyi yaptı" şeklinde konuştu.

Son dönemlerde ekonominin başına geçeceği söylenen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdi. 1 saat 15 dakika süren görüşme sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Çelik "Mehmet Bey aktif siyaseti düşünmüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın beyan ettiği her konuda hazır olduğu, her türlü katkıyı vereceğini bir kere daha ifade etti" dedi.

ŞİMŞEK: AKTİF SİYASETE GİRMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM

Mehmet Şimşek de görüşme sonrası sosyal medyadan paylaşım yaptı. Şimşek açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile akşam saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'nde son derecede samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurtdışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek ile ilgili bomba iddia: 6-7 ay önce de AK Parti ile görüştü ancak sunduğu şartlar nedeniyle ipler koptu
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez.

"MEHMET ŞİMŞEK'LE 6-7 AY EVVEL ANKARA'DA GÖRÜŞTÜLER"

Şimşek'in teklife olumsuz yanıt vermesi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez'den de dikkat çeken bir iddia geldi. Çömez katıldığı bir televizyon programında "Aslında Şimşek'le 6-7 ay evvel Ankara'da görüştüler. Kiminle görüştüğünü biliyorum, AK Parti'nin üst düzey yöneticilerinden biriyle görüştü. Bu görüşmede açıkça Mehmet Şimşek 'Varım' dedi ama şartlar sundu. Ben AK Parti çevrelerinden bunu biliyorum. Mehmet Şimşek yalanlarsa görüştüğü ismi de veririm.

"BELLİ Kİ ŞİMŞEK'İN SUNDUĞU ŞARTLAR ERDOĞAN'A İLETİLMEMİŞ"

Bir kere Mehmet Şimşek 'Kendim yönetirim ve bürokratları ben atarım' dedi. Orada ipler koptu. Buna rağmen aylar sonra yeniden AK Parti bu hamleyi yaptı. Bu AK Parti'nin içinde bulunduğu derin paniği yansıtıyor. 6-7 ay evvel konuşmuşsunuz değerlendirmişsiniz bir dahaki görüşmeyi de buna göre yapmaları gerekirdi. Belli ki burada aradaki aracılar hem Şimşek'e hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bunları aktarmamışlar. Ben eminim Mehmet Şimşek tekliflerini yinelemiştir. Fakat muhtemelen Erdoğan'a Mehmet Şimşek'in beklentileri korkudan, panikten ve endişeden iletilmedi" diye konuştu.

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Son Dakika Politika Mehmet Şimşek iddiası, bomba etkisi yarattı: 6-7 ay önce de AK Parti ile görüştü ancak sunduğu şartlar nedeniyle ipler koptu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmet Şimşek iddiası, bomba etkisi yarattı: 6-7 ay önce de AK Parti ile görüştü ancak sunduğu şartlar nedeniyle ipler koptu - Son Dakika
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