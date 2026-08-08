Mekke Savunma Anlaşması Tartışılıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin, "Bölgesel anlamda bir ortak savunma stratejisi geliştirme adına önemli bir anlaşma ve bölgenin daha istikrarlı olması için planlanan, var olan problemleri bölgenin kendi içinde, gücünü birleştirerek çözmesini hedefleyen sorun çözme odaklı bir anlaşma." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Gazze'deki ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarının sürdüğüne dikkati çekti.

Barış Kurulu'nun, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurduğunu anımsatan Özdağ, "Bu bir projedir ve bu projede Hamas'ın, Hizbullah'ın silahlarını bırakması İsrail'i orada çok rahat bir şekilde ve başka yerleri işgal etmesi ve güçlenmesi noktasında yapılmış bir çabadır." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın yer aldığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin eleştirilerde bulundu.

Son derece "anlamsız ve tehlikeli" bir anlaşmaya imza atıldığını iddia eden Çömez, "Bu anlaşma Anayasa 90'a göre burada onaylanmalı. Meclis'te bütün ayrıntılarıyla konuşulmalı ve tartışılmalı. Milletin gözünden, parlamentonun gözünden ve dikkatinden kaçırarak gidip Mekke'de imzaladığınız o anlaşmayla bu ülkenin istikbalini tehlike altına atamazsınız." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, Türkiye'de çalışma yaşamında ciddi sorunlar bulunduğunu iddia etti, işsizlik, kayıt dışılık ve sendikalaşma alanlarındaki sorunları anlattı.

"Gelin bir üst kurul kuralım. Burada kamu, kamu standartları denetimi oluştursun ve kamuda çalışan iş güvenliği uzmanları bu kuruldan ücret alsın ve işini en iyi şekilde yapsın." diyen Türeli, asgari ücretlilerin toplam çalışan içindeki oranının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu, bu oranın yüzde 4-5 civarında olması gerektiğini savundu.

"Eşgüdüm en üst seviyeye çıkarılacak"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, dün Mekke'de atılan imzaların haber bültenlerinde öylesine alt yazı olarak geçiştirilecek, birkaç yorumcunun üstünkörü konuşup kapatacağı bir konu olmadığını vurguladı.

Ortada bir metinden daha fazlasının bulunduğunu belirten Kılıç, "Sınırın hemen ötesinde konuşlanan örgütlere karşı artık çok daha entegre bir mücadele yürütülecek. Öyle günler süren bürokratik yazışmalar beklenmeyecek. Güvenlik ve istihbarat kurumlarımız arasındaki eşgüdüm en üst seviyeye çıkarılacak." dedi.

Kurulan ortak yapının dışarıdan gelen müdahalelere karşı çekilmiş "net bir set" olduğunu dile getiren Kılıç, şöyle konuştu:

"Irak'ta, Suriye'de masa başında harita çizenler artık karşılarında ortak hareket eden, ne istediğini bilen bir irade bulacaktır. Bizim devlet aklımız meselelere sadece günlük çıkarlar, anlık kar-zarar hesapları üzerinden bakmaz. Orta Doğu'da, Afrika'da, atalar yurdumuz Türkistan'da gelişmeler yaşanırken biz buraları salt petrol varili veya pazar payı olarak göremeyiz. Gönül coğrafyamız oralardadır. Kerkük'te olan biten de bizim derdimizdir. Gazze'deki insanlık dramı da Doğu Türkistan'daki katliam da. Bu mesele çok çok önemlidir bizim için."

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin bir yasa olmanın ötesinde çok daha büyük anlama sahip olduğunu aktardı.

Teklifin eksikleri, eleştirilecek tarafları bulunduğunu ifade eden Temelli, "Önemli bir adım çünkü önemli bir yolu açıyor. O yolda birlikte yürümeye davet eden bir anlayışı var, bir müzakere aklı var. Bugüne kadar bu meseleyi müzakereden kaçıran, siyasetten kaçıran bürokratik aklın dar kuyularına hapseden anlayışa karşı siyaset söz almıştır. Siyaset artık 'Ben buradayım.' demiştir. Dolayısıyla o müzakereden gelen gücüyle bir adım atmıştır. Bu kıymetlidir. Önümüzdeki süreçte artık bütün problemlerimizi, hangi sorunumuz varsa bunu burada, bu müzakere zemininde, bu Meclis'te çözebilme şansına dair önemli bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Pakistan ile Suudi Arabistan'ın çatışma ve savaş risklerini üstlenen bir anlaşma olduğunu savundu.

Anlaşmanın gerekçelerini anlamakta güçlük çektiklerini dile getiren Emir, anlaşmanın Pakistan ve Suudi Arabistan'ın içinde bulunduğu bölgesel çatışmalara Türkiye'yi bir şekilde taraf yapacağını iddia etti.

Türkiye'yi, söz konusu ülkelerin "paralı muhafızına dönüştürecek" bir anlaşmayı kabul etmediklerini kaydeden Emir, "Bölgesel riskleri üstlenmemizin hiçbir gereği yoktur ve bu maceracı, kişiselleşmiş ve tek kişinin bireysel diplomasi üzerinden, lider diplomasisi üzerinden pazarladıkları böylesine maceralara ülkemizi sokmaya hakkı yoktur. Biz de yüce Meclisimizde bu anlaşmayı bekliyoruz ve buradan Türkiye Cumhuriyeti'nin niye böylesine riskleri üstlendiğinin açık bir şekilde anlatılmasını talep edeceğiz." diye konuştu.

"NATO'yu ihlal eden bir anlaşma da değil"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Meclis'e geleceğini ve Anayasa'nın 90'ıncı maddesine uygun olarak Genel Kurul'da görüşüleceğini belirtti.

Anlaşmanın bölgede heyecan uyandırdığını vurgulayan Zengin, şunları söyledi:

"Bu anlaşma bölgesel anlamda bir ortak savunma stratejisi geliştirme adına önemli bir anlaşma ve bölgenin daha istikrarlı olması için planlanan, var olan problemleri bölgenin kendi içinde kendi gücünü birleştirerek çözmesini hedefleyen sorun çözme odaklı bir anlaşma. Aynı zamanda bu anlaşma çerçevesinde sadece 3 ülkenin değil, istenmesi halinde bölgedeki başka ülkelerin de katılımına açık olan bir anlaşma. Hiçbir ülkeye karşı yapılmış bir anlaşma değil, NATO'yu ihlal eden bir anlaşma da değil. Böyle bakıldığı zaman, Suudi Arabistan'ın, Türkiye'nin ve Pakistan'ın bugün ve geleceğe dönük olarak bölgesel konularda problem çözme kabiliyetini geliştirecek, aynı zamanda silahlanma ve o bölgedeki planlamalar açısından da bakıldığı zaman savunma stratejisi açısından son derece önemli bir anlaşma."

Zengin, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin pazartesi günü Genel Kurul'a gelmesini beklediklerini de bildirdi.