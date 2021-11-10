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Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey - Son Dakika

Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey

10.11.2021 23:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beştepe'de görüşen Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, görüşme sonrası açıklama yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, söz konusu görüşmeyle ilgili, "Çok dostane, güzel bir görüşme oldu" diyen Karamollaoğlu'na seslendi. Gökçek, "Cumhurbaşkanı'mız ve Temel Karamollaoğlu iki saat görüştüler. Görüşme mükemmel geçmiş. Bir daha Allah aşkına bizi üzme Temel Ağabey." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Beştepe'de kabul etti. Eylül 2019'daki Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşmenin ardından Karamollaoğlu, ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi.

"OLUMLU GEÇTİ"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bir görüşme talebimiz olmuştu. Bugünü randevu verdiler. 2 saat kadar uzunca bir zaman hem ülkemizin hem de dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da belki farklı fikirleri taşıyoruz; ama çok dostane, güzel bir görüşme oldu. Onun ötesinde de söyleyecek başka bir şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

"BİR DAHA BİZİ ÜZME TEMEL AĞABEY"

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'mız ve Temel Karamollaoğlu iki saat görüştüler. Görüşme mükemmel geçmiş… Vatanını sevenler, davasını sevenler bayram etti… Dualı ağızlar hamdederken, ülkenin parçalanmasını isteyenler küfre başladı. Bir daha Allah aşkına bizi üzme Temel Ağabey…" ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey

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Son Dakika Politika Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey - Son Dakika


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SON DAKİKA: Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey - Son Dakika
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