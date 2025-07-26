Meloni\'den Filistin Devleti Açıklaması

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Kesinlikte Filistin devletinden yanayım, ama devlet kurulmadan önce tanınmasından yana değilim" dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalyan gazetesi La Repubblica'ya Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararı almasına yönelik açıklamalarda bulundu. Başbakan Meloni, "Kesinlikte Filistin devletinden yanayım, ama devlet kurulmadan önce tanınmasından yana değilim. Var olmayan bir şey kağıt üzerinde tanınırsa sorun çözülmüş gibi görünebilir, ancak aslında çözülmemiştir" dedi. Meloni, "Bunu Filistin Yönetimi'ne de söyledim, Macron'a da söyledim. Gerçekte bir Filistin devleti olmadan Filistin devletinin tanınmasının, hedefe ters düşebileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Filistin kararı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önceki gün ülkesinin Filistin devletini tanıyacağını ve kararı Eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda resmen ilan edeceğini duyurmuştu. Karara İsrail ve ABD'den tepki gelmişti. Almanya hükümeti ise ülkenin kısa vadede Filistin devletini tanımayı planlamadığını ve şu anki önceliğinin iki devletli çözüme doğru "uzun zamandır beklenen ilerlemeyi" sağlamak olduğunu açıklamıştı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise dün Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Filistin devletinin tanınması bu adımlardan biri olmalıdır. Bu konuda nettim. Ancak bu, nihayetinde iki devletli çözüme ve Filistinliler ile İsrailliler için kalıcı güvenliğe ulaşacak daha geniş bir planın parçası olmalıdır" ifadelerini kullanmıştı. - ROMA