Memişoğlu'ndan Cenevre'de Gazze Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Memişoğlu'ndan Cenevre'de Gazze Vurgusu

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Gazze'nin insani ihtiyaçlarına dikkat çekti ve Türkiye'nin sağlık sistemini tanıttı.

20.05.2025 16:52
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İsviçre'nin Cenevre şehrinde 78. Dünya Sağlık Örgütü Asamblesi Genel Kurulu'na hitap ederek "Bizler burada toplantı halindeyken, Gazze'de insanlar kendi topraklarında hayatta kalma mücadelesi veriyor; sağlık, gıda ve yaşama hakkı ellerinden alınmış durumda. Oysa biz sağlıkçılar, gece gündüz demeden bir canı kurtarmak için çalışıyoruz ve biliyoruz ki, bugün Gazze'nin en çok ihtiyaç duyduğu şey, insanlığın insanlığıdır" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Cenevre'de düzenlenen 78. Dünya Sağlık Örgütü Asamblesi Genel Kurulu'na katıldı. Bakan Memişoğlu, toplantıda katılımcılara hitap ederek Türkiye'nin gelişmiş sağlık sistemine değindi. Türkiye olarak dünyanın en kapsamlı ve erişilebilir sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak vatandaşlara sunduğunu ifade eden Memişoğlu, "Sağlık alanında yapılan yatırımlar, güçlü teknolojik altyapı, nitelikli hekim ve sağlık çalışanları ile iyi hekimlik uygulamaları sayesinde, küresel ölçekte örnek teşkil eden bir sağlık sistemi oluşturduk. COVID-19 salgını sürecinde de bu güçlü yapının sağladığı imkanlarla, ihtiyaç duyan ülkelere sağlık alanında destek sağladık. Şimdi de sağlık alanında yeni bir adım atarak 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı'nı hayata geçirdik" dedi.

"Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modelimizle özellikle koruyucu hekimliği önceliklendiriyor, sağlık alanında teknoloji üretimini teşvik ediyoruz" diyen Bakan Memişoğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bu kapsamda, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) aracılığıyla, araştırmadan geliştirmeye, fikirden ürüne uzanan bütüncül bir ekosistem inşa etmekteyiz. Amacımız; sürdürülebilir, yenilikçi ve kapsayıcı sağlık çözümleriyle hem ulusal hem de küresel sağlık kapasitesine katkı sunmak. Sağlık alanında marka ve katma değer oluşturuyoruz, dünyaya teknoloji ve yeni ürünler üreteceğimiz önemli bir adım atıyoruz. 'Sağlık için Tek Dünya' hedefi ile Türkiye olarak siz değerli sağlık öncüleri ile 'Üreten Sağlık Modelimiz' başta olmak üzere samimi iş birliğine açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

"Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında sağlık turizmi alanındaki marka değerini kararlılıkla güçlendirmeye devam ettiklerini sözlerine ekleyen Memişoğlu, "Health Türkiye markasıyla sağlık turizmi faaliyetlerimizi daha etkin, verimli ve entegre bir yapıya kavuşturduk" ifadelerini kullandı.

"Gazze'nin en çok ihtiyaç duyduğu şey, insanlığın insanlığıdır"

Bakan Memişoğlu konuşmasının son kısmında ise Gazze'de yaşananlara değinerek, "Bizler burada toplantı halindeyken, Gazze'de insanlar kendi topraklarında hayatta kalma mücadelesi veriyor; sağlık, gıda ve yaşama hakkı ellerinden alınmış durumda. Oysa biz sağlıkçılar, gece gündüz demeden bir canı kurtarmak için çalışıyoruz ve biliyoruz ki, bugün Gazze'nin en çok ihtiyaç duyduğu şey, insanlığın insanlığıdır" dedi. - CENEVRE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Memişoğlu'ndan Cenevre'de Gazze Vurgusu - Son Dakika

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