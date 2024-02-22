Memleket Partisi Bandırma İlçe Teşkilatı\'ndan Ardı Ardına İstifalar

Memleket Partisi Bandırma İlçe Teşkilatı'ndan ardı ardına istifalar geliyor. 2023 Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nden milletvekili adayı olan Hakkı Bitikli'yle başlayan istifa furyası Memleket Partisi Bandırma İlçe Yönetimi'nin de toplu istifasıyla beraber katlanarak büyüyor.
Memleket Partisi'nin Balıkesir'deki en önemli isimlerinden biri olan ve 2023 Genel Seçimleri'nde milletvekili adayı olarak gösterilen Hakkı Bitikli, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Hakkı Bitikli, Memleket Partisi Balıkesir İl Başkan Yardımcılığı ve Bölge Koordinatörlüğü görevini yürütüyordu. Bitikli'nin istifasıyla birlikte, Memleket Partisi Bandırma İlçe Yönetimi de toplu olarak istifa etti. Üyeler arasında da çok sayıda istifanın geldiği ve bu istifaların 200 kişiyi bulabileceği iddia ediliyor.
Memleket Partisi'nden Bandırma Belediye Başkan Aday Adayı olan Sevtap Pektezel'in de partisinden istifa ettiği öğrenildi. Sevtap Pektezel, Memleket Partisi'nin Bandırma'daki tek belediye başkan aday adayı olmasına rağmen, Memleket Partisi aday belirleme sürecinin son günü olan 20 Şubat tarihine kadar Bandırma'dan herhangi bir ismi belediye başkan adayı olarak duyurmadı.
Hakkı Bitikli, istifası ile ilgili yaptığı açıklamada, "Memleket Partisi Bandırma İlçe Teşkilatı ve üyeleri olarak Bandırmamızı ve ülkemizi iki kutuplu siyasetten kurtarmak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilkeleri ışığında halkımıza üçüncü yolu açmak için çıktığımız yolumuzda, son gücümüze kadar mücadele ettiğimizi belirtmek isteriz. Ancak gelinen noktada Genel Merkezimizde yaşanan belirli antidemokratik uygulamalardan dolayı üzülerek oy birliği ile görevlerimizden ve Memleket Partisi'nden istifa etme kararı almış bulunmaktayız. Parti tüzüğünde açıkça yer alan Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce'nin ısrarla söylediği, demokratik kararlar alan, teşkilat başkanlarını, yöneticileri ve hatta genel başkanı dahi üyeler seçer söylemi, Balıkesir ili için tamamen hayal haline gelmiştir. Balıkesir'de parti tabanının şiddetle karşı çıktığı tepeden inme kararlarla, atama ile kurultay dahi yapılmadan göreve getirilen kişiler olması, Balıkesir'de parti ilkelerine ters düşen uygulamalar yapılması, bizleri derinden yaralamış olup bizleri istifa etmeye sürüklemiştir. Bandırma İlçe Yönetim Kurulu ve üyeleri olarak bugüne kadar yanımızda olan tüm partililerimize maddi manevi tüm katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR
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AK Parti, Muş merkezde kullanacağı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı ve Adayı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, MHP İl Başkanı Osman Yüce ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmalarında, halka hizmet etme ve gerçek belediyecilik vurgusu yapıldı.
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