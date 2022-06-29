Memleket Partisi Genel Başkanı İnce İzmir'de basın toplantısı düzenledi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Libya'ya asker gönderilmesinin 18 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkereye TBMM'de İYİ Partinin "evet", CHP'nin "hayır" oyu vermesine ilişkin, "Erdoğan'ı yenseniz ne olacak, 6 ay sonra gidersiniz. Türkiye'de koalisyonların ortalama süresi 11 aydır. Siz 11 ay bile dayanamazsınız." dedi.

İnce, İzmir'de bir otelde düzenlenen basın toplantısında, geçmişte Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadından ayrıldığını, o yıllarda Kenan Evren'in karşılığında hiçbir şey almadan bu ülkenin tekrar NATO'ya dönüşünün önünü açtığını belirtti.

Bugün de İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişiyle ilgili bir tartışma yaşandığını kaydeden İnce, bu ülkelere yeşil ışık yakıldığının anlaşıldığını, Türkiye'nin taleplerinin karşılanıp karşılanmadığının açıklanmasını istediklerini ifade etti.

İnce, bu konuda muhalefetin sesinin de çıkmadığını belirterek, TBMM'deki Libya'ya asker gönderilmesini uzatan tezkereye İYİ Parti ve CHP'den çıkan farklı oyların dikkati çektiğini söyledi.

Muharrem İnce, şöyle konuştu:

"Libya tezkeresine İYİ Parti 'evet' verdi, CHP 'hayır' oyu verdi. Neden hayır oyu verdi, onu da anlamış değilim. Atatürk'ün partisine Libya tezkeresine hayır oyu vermek yakışmamıştır. Mavi Vatan'a karşı mısınız siz? Şimdi soruyorum. Bu altılı masa, cumhurbaşkanı adayını seçtirmiş olsaydı, Libya tezkeresi gelecek sene de gelecek, İYİ Partiyi mi dinleyecek cumhurbaşkanı, CHP'yi mi dinleyecek? Siz daha bir Libya tezkeresinde anlaşamamışsınız. Dağılırsınız siz. Erdoğan'ı yenseniz ne olacak, 6 ay sonra gidersiniz. Türkiye'de koalisyonların ortalama süresi 11 aydır. Siz 11 ay bile dayanamazsınız. Türkiye'nin temel meselelerinde görüş birliğine varmanız lazım."

-"Yeni yollara ihtiyaç var"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İnce, Zafer Partisinin de içinde olduğu bir ittifakta yer alıp almayacakları sorusu üzerine "Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı ile Türkiye çözüm bulamaz. Türkiye'yi uçurumun kenarından çekip alacak asgari müştereklerde buluşan yeni yollara ihtiyaç var. Gün ola harman ola. Önümüzdeki günlerde görürüz." dedi.