Cumhurbaşkanı adaylık başvurusu yapan Muharrem İnce'nin eski videosu gündem yarattı: Kılıçdaroğlu'nun karşısında asla aday olmam

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayının ise Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklandı. İki ismin yanı sıra Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ya başvuru yaptı.

YENİDEN GÜNDEM OLDU

Seçimlerde Kılıçdaroğlu'na karşı yarışacak eski CHP'li Muharrem İnce'ninse 2018 yılındaki bir videosu yeniden gündem oldu. Bir önceki seçimde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği İnce, katıldığı televizyon programında; seçimi kazanamadığı taktirde bundan sonra Kılıçdaroğlu'na karşı aday olmayacağını ifade ediyor.

"BEN VEFALI BİR İNSANIMDIR"

İnce'nin o yayındaki sözleri şu şekilde: "Ola ki 24 Haziran'da kazanamadım. Kılıçdaroğlu'nun karşısında asla aday olmam. Ben vefalı bir insanımdır. Kendisiyle asla bir yarışa çıkmam. Benden daha iyi bir cumhurbaşkanı adayı bulursak onu da desteklerim."