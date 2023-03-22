Cumhurbaşkanı adaylık başvurusu yapan Muharrem İnce'nin eski videosu gündem yarattı: Kılıçdaroğlu'nun karşısında asla aday olmam - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı adaylık başvurusu yapan Muharrem İnce'nin eski videosu gündem yarattı: Kılıçdaroğlu'nun karşısında asla aday olmam

22.03.2023 11:23

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanlığı için adaylık başvuru yapması sonrasında eski bir videosu gündeme geldi. 2018 yılında da cumhurbaşkanı adayı olan İnce'nin söz konusu videosunda, "Ola ki kazanamadım. Bundan sonra Kılıçdaroğlu'nun karşısında asla aday olmam. Ben vefalı bir insanımdır." ifadeleri geçiyor.

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayının ise Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklandı. İki ismin yanı sıra Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ya başvuru yaptı.

YENİDEN GÜNDEM OLDU

Seçimlerde Kılıçdaroğlu'na karşı yarışacak eski CHP'li Muharrem İnce'ninse 2018 yılındaki bir videosu yeniden gündem oldu. Bir önceki seçimde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği İnce, katıldığı televizyon programında; seçimi kazanamadığı taktirde bundan sonra Kılıçdaroğlu'na karşı aday olmayacağını ifade ediyor.

"BEN VEFALI BİR İNSANIMDIR"

İnce'nin o yayındaki sözleri şu şekilde: "Ola ki 24 Haziran'da kazanamadım. Kılıçdaroğlu'nun karşısında asla aday olmam. Ben vefalı bir insanımdır. Kendisiyle asla bir yarışa çıkmam. Benden daha iyi bir cumhurbaşkanı adayı bulursak onu da desteklerim."

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı adaylık başvurusu yapan Muharrem İnce'nin eski videosu gündem yarattı: Kılıçdaroğlu'nun karşısında asla aday olmam - Son Dakika
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