İnce: Meclis'te kavga ediyor gibi gözüküp, Muğla'da rant konusunda birleşeceksiniz - Son Dakika
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İnce: Meclis'te kavga ediyor gibi gözüküp, Muğla'da rant konusunda birleşeceksiniz

02.08.2022 16:37
İnce: Meclis'te kavga ediyor gibi gözüküp, Muğla'da rant konusunda birleşeceksiniz

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyaretler ve açılışlar için geldiği Muğla'da, "Meclis'te kavga ediyor gibi gözüküp, Muğla'da rant konusunda birleşeceksiniz.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyaretler ve açılışlar için geldiği Muğla'da, "Meclis'te kavga ediyor gibi gözüküp, Muğla'da rant konusunda birleşeceksiniz. Sizi deşifre edeceğim. Kapalı kapılar ardında ne dolaplar çevirdiğinizi millete anlatacağım. Sarayla ortaklık yapan kimmiş anlatacağım" dedi.

Menteşe ilçesine gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İl Başkanı İbrahim Şimşek, İlçe Başkanı Çayan Heybeli ve partililerle esnaf ziyaretinde bulundu. İnce, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerle objektiflere poz verdi. Partisinin Menteşe İlçe Başkanlığı'nın açılışında konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, " Türkiye'de Cumhur ve Millet ittifakları var. '3'üncü bir ittifak kurulacak mı?' diye soruyorlar. '4'üncü bir ittifak kurulacak mı?' diye sorulması gerekiyor. 3'üncü ittifak, Muğla ittifakı. Marmaris'te inşaat, Milas'ta Tuzla Sulak Alan, Menteşe'de çimento fabrikası konusunda Muğla'da iktidar ve muhalefetin bir ittifakı var. İktidar ÇED raporu vermiş, muhalefet ruhsatı vermiş. Buradaki ittifak rant ittifakıdır. Bu çarkı kıracağız" ifadelerini kullandı.

'PARTİ OLARAK BURADAYIZ'Türkiye'de temiz eller operasyonuna ihtiyaç olduğunu söyleyen İnce, sözlerine şöyle devam etti: "Buna 'dur' diyecek kadrolar bizim partimizde var. Bu iktidar ormanlarımızı, sınırlarımızı, yurtlarda çocuklarımızı, onların sınavlarda sorularını, sokaklarda kadınlarımızı koruyamadı. Bunlardan kurtulacağız. Meclis'te kavga ediyor gibi gözüküp, Muğla'da rant konusunda birleşeceksiniz. Sizi deşifre edeceğim. Kapalı kapılar ardında ne dolaplar çevirdiğinizi millete anlatacağım. Sarayla ortaklık yapan kimmiş anlatacağım."

İnce, Menteşe'nin Yatağan ilçesindeki programının ardından Bodrum ilçesine hareket edecek.


YORUMLAR
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Muğla'da temaslarda bulundu Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Muğla'da temaslarda bulundu Muharrem İnce, partisinin Datça İlçe Teşkilatı'nın açılışına katıldı Muharrem İnce, partisinin Datça İlçe Teşkilatı'nın açılışına katıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika İnce: Meclis'te kavga ediyor gibi gözüküp, Muğla'da rant konusunda birleşeceksiniz - Son Dakika

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