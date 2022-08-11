Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa'da temaslarda bulundu Açıklaması - Son Dakika
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa'da temaslarda bulundu Açıklaması

11.08.2022 21:51
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa'da temaslarda bulundu Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa'nın Mustafakemalpaşa, Karacabey, Mudanya ve Gemlik ilçelerini ziyaret etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa'nın Mustafakemalpaşa, Karacabey, Mudanya ve Gemlik ilçelerini ziyaret etti.

Mustafakemalpaşa'da partililer tarafından karşılanan İnce, ilçede kurulu pazaryerini gezerek, esnafa hayırlı işler diledi.

Vatandaşlarla fotoğraf çektiren İnce, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'yi karış karış dolaştığını söyledi.

İnce, Memleket Partisi olarak yerli ve milli bir parti olduklarını anlatarak, "Bu millete güveniyoruz. Sloganımız belli. 'Ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan' diyoruz. Biz, millete güveniyoruz. Bu milletle birlikte birinci parti olmak için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

Daha sonra Karacabey ilçesinde de esnaf ziyareti gerçekleştiren İnce, buradan Mudanya ilçesine geçti.

Güzelyalı semtinde toplanan vatandaşlara hitap eden İnce, Türkiye'de siyasette Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve Memleket Partisi olmak üzere üç grubun var olduğunu söyledi.

İnce, "altılı masa"nın sorun çözeceğine inanmadığı için parti kurduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HDP ile gizli aşk yaşıyorlar mı? Yaşamıyorlar mı? Belli değil. Bizim kimseyle gizli aşkımız yok. Yerli, milli Atatürkçü bir partiyiz. Bakın göreceksiniz, bu topraklardan bereket püskürteceğiz. Fabrikaların bacaları tütecek. Irmaklarımız tertemiz akacak. Bu 20 yıl içerisinde derelerimizi koruyamadılar. Denizlerimizi koruyamadılar. Müsilajı bunlarla tanıdık. Sınav sorularını çaldırdılar. Bunların hiçbirisini koruyamadılar. Ormanlarımız yandı, cayır cayır koruyamadılar. Niye CHP'den gittim biliyor musun? CHP'nin içine PKK'lılar da geldi, FETÖ'cüler de geldi. Onun için gittim."

Muharrem İnce, Gemlik ilçesini de ziyaret ederek sahilde vatandaşlarla sohbet etti.

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Kaynak: AA

Mustafakemalpaşa, Memleket Partisi, Muharrem İnce, Bursa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa'da temaslarda bulundu Açıklaması - Son Dakika

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