Muharrem İnce: 6'lı masaya sesleniyorum; AKP'ye benzediniz

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Siz bu memlekete yalan söylüyorsunuz. 6'lı masaya sesleniyorum; AKP'ye benzediniz. Marmaris'i, Bodrum'u, İzmir'i paylaşmışsınız; buralarda ortak çalıyorsunuz. Sizi bu millete anlatacağım" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, ziyarette bulunduğu Manisa'nın Akhisar ilçesinde basın açıklaması yaptı. İnce, Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nin bahçesinde yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce Muğla'da, 'Burada rant ittifakı var' demiştim. 'Sadece Cumhur İttifakı, Millet İttifakı yok; rant ittifakı var' demiştim. Ruhsatı muhalefet belediyesi veriyor, ÇED raporunu iktidar veriyor. Ortaklaşa götürdüklerini söylemiştim. Marmaris'in 15 yıl belediye başkanlığını yapmış Ali Acar, partimizin parti meclis üyesi. Bunu açıkladıktan sonra muhalefet belediyesi, dün arkadaşımızın otelini mühürlemiş. Buradan sesleniyorum. Belediye başkanına buradan 24 saat süre veriyorum. Bak Başkan, intikamla kinle belediye başkanlığı yapılmaz. Çok kısa sürede bütün parti meclis üyeleriyle birlikte oraya geleceğim. Senin verdiğin o ruhsatların önünde açıklama yapacağım. Seni ifşa edeceğim, bu rant ittifakını bütün millete anlatacağım" diye konuştu.