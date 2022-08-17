Memleket Partisi Lideri İnce'den seçim gecesi iddialarına cevap - Son Dakika
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Memleket Partisi Lideri İnce'den seçim gecesi iddialarına cevap

17.08.2022 14:03
Memleket Partisi Lideri İnce'den seçim gecesi iddialarına cevap

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın 'seçim gecesi' iddialarına ilişkin, "Şu anda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün yanımdaydı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın 'seçim gecesi' iddialarına ilişkin, "Şu anda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün yanımdaydı. O gece yanımda olup rahmetli olanlar var, başka arkadaşlar var, 50-60 kişi hep birlikteyiz. Ben anlattım, inanmıyorsunuz. Bu arkadaşlarla beraber beni kanalına çıkar Merdan" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. İnce'nin gündeminde TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile arasında geçen 'seçim gecesi' tartışmasında ortaya atılan iddialar ve Marmara depremi yer aldı. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde çok büyük acılar yaşandığını anımsatan İnce, "O büyük felaketi bizzat yaşamış, akrabalarını, arkadaşlarını, öğrencilerini kaybetmiş birisi olarak kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum, tekrar başsağlığı diliyorum. O günden bu yana çok nutuklar atıldı, genelgeler yayınlandı, çok yönetmelikler çıkarıldı, çok konuşuldu ama binalarımız ne yazık ki yenilenmedi. Üzülerek söylüyorum ki bir büyük felaketle hala karşı karşıyayız. Allah milletimizi daha büyük felaketlerden korusun" ifadelerini kullandı.

"Bu arkadaşlarla beni kanalına çıkar Merdan"

24 Haziran 2018 seçimlerinde seçim gecesi yalnız olmadığını söyleyen İnce, "Şu anda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün yanımdaydı. O gece yanımda olup rahmetli olanlar var, başka arkadaşlar var, 50-60 kişi hep birlikteyiz. Ben anlattım, inanmıyorsunuz. Bu arkadaşlarla beraber beni kanalına çıkar Merdan. Merdane gibi dönme. İki dakika delikanlı ol, çağır bu arkadaşları. Bak bunlar CHP'de siyaset yapıyor. Beraber sen de gel, seçim gecesi neredeymişim beraber açıklayalım. Ben varım, sen bunu yapabilir misin? Sen bunu yapamazsın, korkarsın, patronun parayı keser. Bu arkadaşları da çağır. Diğer medya kuruluşlarına sesleniyorum; Merdan bunu yapamaz, siz Merdan'ı da çağırın, CHP milletvekillerini de çağırın, beni de çağırın seçim gecesini konuşalım" diye konuştu.

"Belediyelerden aldığın paraları da sormayacağım söz veriyorum"

Muharrem İnce, kendisinin korkusu olmadığını belirterek, "Gazeteciliğin temeli cevap hakkına saygı göstermektir. Kanalını açıyorsun, o kanalı nasıl kurduğunu da biliyorum. Sen maaşlı bir adamsın. Vallahi sormayacağım bunları söz. Belediyelerden aldığın paraları da sormayacağım söz veriyorum. Çağır Engin Altay'ı, Yaşar Tüzün'ü, Tanju Özcan'ı, Hasan Akgün'ü seçim gecesini konuşalım. Söz veriyorum belediyelerden aldığın paraları da sormayacağım. Bana soru soruyor ama ben derdimi anlatamıyorum. Saydırıyor bana ama bana yer vermiyor. Böyle gazetecilik olur mu" açıklamalarında bulundu.

"Bir kanala ayda 600 bin Türk lirası veriyorlar"

Bir gazetecinin "Bazı gazetecilerin muhalefetteki partilerden maaş aldığını söylediniz. İsimleri ve belediyeleri açıklayacak mısınız?" sorusu üzerine ise İnce, "Maaş aldıklarını hepimiz biliyoruz. Canlı yayınlarını veriyoruz, bunun karşılığında ücret alıyoruz diyorlar. Tarifesi var. Bir tane belediyeyi açıkladım, hemen hemen hepsi yatırıyor. Genel merkezleri de yatırıyor. Hatta bir kanala ayda 600 bin Türk lirası veriyorlar" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Memleket Partisi, Merdan Yanardağ, Muharrem İnce, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Memleket Partisi Lideri İnce'den seçim gecesi iddialarına cevap - Son Dakika

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SON DAKİKA: Memleket Partisi Lideri İnce'den seçim gecesi iddialarına cevap - Son Dakika
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