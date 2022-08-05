Muharrem İnce: Bu ülkenin en güvenilir kurumu ÖSYM'yi bile ne hale getirdiler - Son Dakika
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Muharrem İnce: Bu ülkenin en güvenilir kurumu ÖSYM'yi bile ne hale getirdiler

05.08.2022 17:35

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Türkiye'nin 3 A'ya yani akla, adalete ve ahlaka ihtiyacı var. 'Şaibe var sınavı iptal edelim, başkanı görevden alalım' bu sorunu çözmez. Bu ülkenin en güvenilir kurumu ÖSYM'ydi.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, " Türkiye'nin 3 A'ya yani akla, adalete ve ahlaka ihtiyacı var. 'Şaibe var sınavı iptal edelim, başkanı görevden alalım' bu sorunu çözmez. Bu ülkenin en güvenilir kurumu ÖSYM'ydi. En güvenilir kurumu bile ne hale getirdiler" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyaret için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Cuma namazı çıkışında basın mensuplarına KPSS ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İnce, "Türkiye'nin 3 A'ya yani akla, adalete ve ahlaka ihtiyacı var. 'Şaibe var sınavı iptal edelim, başkanı görevden alalım' bu sorunu çözmez. Bu ülkenin en güvenilir kurumu ÖSYM'ydi. En güvenilir kurumu bile ne hale getirdiler? Hiç kimse ÖSYM'den şüphelenmezdi. Yıllarca soruları FETÖ'cüler çaldı. Kendi yandaşlarına verdi. Bunu söylediğimizde FETÖ'ye toz kondurmuyorlardı" dedi.

'ÇOCUKLARIN HAYALLERİNİ ÇALIYORLAR'Sınavın iptal edilmesinin ve başkanın görevden alınmasının sorunu çözmeyeceğini belirten İnce, şöyle konuştu: "Bir kere şeffaf olunması lazım. Gençlerin umutlarını kırmamak lazım. Ayrıca mülakatları da konuşmak lazım. KPSS'den yüksek puan alsan da sorun çözülmüyor. Mülakatta eliyorlar. Ahlaksızlık, bu ülkede diz boyu artık. Bu ülkeye önce ahlak lazım. Çocukların hayallerini çalıyorlar. FETÖ'ye teslim ettiler, şimdi başka bir tarikata teslim ediyorlar. Yani, 'Biz FETÖ'ye teslim ettik yargıyı, şunu bunu' deyip sonra da 'Bize darbe yaptılar' diyorlar. Akıllanmıyorlar da. Sözde FETÖ'den kurtuluyorlar başka bir tarikata teslim oluyorlar."

Basın açıklamasının ardından İnce, Bodrum'da ziyaretlerini sürdürdü.


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Kaynak: DHA

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muharrem İnce: Bu ülkenin en güvenilir kurumu ÖSYM'yi bile ne hale getirdiler - Son Dakika

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