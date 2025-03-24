Memleket Partisi lideri Muharem İnce, CHP otobüsünde

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protesto gösterileri, tutuklanmasıyla iyice alevlendi. Ankara'da da düzenlenen protesto gösterilerine çok sayıda kişi katılırken, ilginç anlar yaşandı.

İNCE, CHP OTOBÜSÜYLE ALANA GELDİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara Kızılay'daki protesto gösterilerine CHP otobüsüyle geldi. İnce, CHP otobüsünden protestocuları selamladı. Alandakilerin Muharrem İnce konuşurken "İnce başkan" sloganı atması dikkat çekti.

İNCE'DEN İMAMOĞLU'NUN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINA DESTEK

Öte yandan Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde Saraçhane'de yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına desteğini açıklamıştı. İnce, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da üstü kapalı mesaj göndermişti.

İnce şunları söylemişti: "Biz hepimiz Ekrem İmamoğlu'yuz. Biz gücümüzü Gazi Mustafa Kemal'in bir çift mavi gözünden alıyoruz. İmamoğlu yargılanmasın demiyoruz ama senin derdin intikam almak. Gizli tanık varmış, geçmişte bu gizli tanık silahlı kuvvetleri mahkum etmişti. Tayyip Erdoğan kendi geleceği için memleketi batırıyor. Erdoğan'ın devleti devlet değil koltuğudur.

"KILIÇDAROĞLU VE BEN KAYBETMİŞ CUMHURBAŞKANI ADAYLARIYIZ"

Erdoğan yargılayacaksan unutmuşsundur hatırlatayım. Bu memleketin kozmik odasına girenleri yargıla, Mavi Marmara'ya sahip çıkmadın onu yargıla. Trump'ın 'Aptal adam' demesine ses çıkaramadın onu yargıla. Kılıçdaroğlu ve ben kaybetmiş Cumhurbaşkanı adaylarıyız. Yapmamız gereken CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı adayının koluna girip kaldırmaktır. Ben kendi adıma elimden geleni yapacağım."