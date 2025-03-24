Memleket Partisi lideri Muharem İnce, CHP otobüsünde - Son Dakika
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Politika

Memleket Partisi lideri Muharem İnce, CHP otobüsünde

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara'da İmamoğlu protestolarının yapıldığı Kızılay Meydanı'na CHP otobüsü ile geldi. Alandakilerin Muharrem İnce konuşurken ''İnce başkan'' sloganı atması dikkat çekti.

24.03.2025 21:20
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protesto gösterileri, tutuklanmasıyla iyice alevlendi. Ankara'da da düzenlenen protesto gösterilerine çok sayıda kişi katılırken, ilginç anlar yaşandı.

İNCE, CHP OTOBÜSÜYLE ALANA GELDİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara Kızılay'daki protesto gösterilerine CHP otobüsüyle geldi. İnce, CHP otobüsünden protestocuları selamladı. Alandakilerin Muharrem İnce konuşurken "İnce başkan" sloganı atması dikkat çekti.

İNCE'DEN İMAMOĞLU'NUN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINA DESTEK

Öte yandan Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde Saraçhane'de yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına desteğini açıklamıştı. İnce, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da üstü kapalı mesaj göndermişti.

İnce şunları söylemişti: "Biz hepimiz Ekrem İmamoğlu'yuz. Biz gücümüzü Gazi Mustafa Kemal'in bir çift mavi gözünden alıyoruz. İmamoğlu yargılanmasın demiyoruz ama senin derdin intikam almak. Gizli tanık varmış, geçmişte bu gizli tanık silahlı kuvvetleri mahkum etmişti. Tayyip Erdoğan kendi geleceği için memleketi batırıyor. Erdoğan'ın devleti devlet değil koltuğudur.

"KILIÇDAROĞLU VE BEN KAYBETMİŞ CUMHURBAŞKANI ADAYLARIYIZ"

Erdoğan yargılayacaksan unutmuşsundur hatırlatayım. Bu memleketin kozmik odasına girenleri yargıla, Mavi Marmara'ya sahip çıkmadın onu yargıla. Trump'ın 'Aptal adam' demesine ses çıkaramadın onu yargıla. Kılıçdaroğlu ve ben kaybetmiş Cumhurbaşkanı adaylarıyız. Yapmamız gereken CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı adayının koluna girip kaldırmaktır. Ben kendi adıma elimden geleni yapacağım."

Memleket Partisi lideri Muharem İnce, CHP otobüsünde

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Son Dakika Politika Memleket Partisi lideri Muharem İnce, CHP otobüsünde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Rena Tekstil:
    İnce ince dönüyorsun, yahu bir duruşun olsun revaçta ne varsa oraya koşma 150 37 Yanıtla
  • TÜRK GÜCÜ:
    Hani bu chp milli değil di.Ne değişti Eyyy para sen nelere kadirsin. 134 30 Yanıtla
  • Mustafa Bulut:
    Daha düne kadar chp yi yerden yere vuruyordun şimdi ne oldu da chp li oldun muuhaarrrem sen bir yalakasın çakma CHPli 132 27 Yanıtla
    Mustafa Bayrak:
    bahçelinin zamanında erdoğan hakkında neler söylediğini duymadın herhalde 0 0
  • omer yuceyurt:
    adamlar bu siyaseti o kadar iyi öğrenmişler ki önce ana avrat birbirilerine sövyorlar sonrada en iyi dost arkadaş oluyorlar siyaset de tecrübe dedikleri bu olsa gerek 100 12 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner:
    Rüzgar nereye sen oraya maalesef siyaset tuhaf iş 93 11 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    GEL MUHARREM GİT MUHARREM...ASLINDA TAM ZAMANI ..BAŞKAN MUHARREM OLMAYA...HAZIR İMAMOĞLU KILIŞDAROĞU DA SAF DIŞIYKEN...ÖZGÜR DE SARAÇHANE BEKŞİLİĞİ YAPMIŞKEN..ÇÖK CHP NİN ÜSTÜNE..Bİ DAHA ZOR BULURSUN BU KATAKULLEYİ..MUGO 75 7 Yanıtla
  • Talat Keskin:
    Bunların hepsinin derdi CHP koltuğu olduğu çok açık bunlar sağ gösterip sol vururlar kemal Muharrem yalnız kalan özgür u elage etip koltuğa oturmak ekremin gidişine en çok bunlar sevindi destek ayağı tıraş amaçları belli adam Erdoğan i bitireceğiz derken kendisi bitti Erdoğan in heykeli CHP'liler e siyayet öğretir 60 9 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    İnce yeniden cumhurbaşkanı adayı olsun 45 18 Yanıtla
  • Gökhan Pektaş:
    dikkat et bı kaset daha çıkarsa otobüse almazlar seni 57 5 Yanıtla
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