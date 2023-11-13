 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Meral Akşener, Ali Babacan'ı ziyaret etti - Son Dakika

Meral Akşener, Ali Babacan'ı ziyaret etti

13.11.2023 17:40  - Güncelleme: 19:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. Akşener, Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan için taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından bir açıklama yapılmadı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. Akşener, Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan için başsağlığı dileğinde bulundu.

KORAY AYDIN VE OKTAY VURAL DA EŞLİK ETTİ

İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın ile İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural'ın eşlik ettiği Akşener, taziye ziyareti için DEVA Partisi Genel Merkezi'ne geldi.

İYİ Parti lideri Akşener, Ali Babacan'a taziye ziyaretinde bulundu

AKŞENER'DEN BABACAN'A BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİ

Akşener, babası Hilmi Babacan'ın vefatı dolayısıyla Ali Babacan'a başsağlığı dileklerini iletti. Ziyaretin ardından Babacan, Akşener ve beraberindekileri uğurladı.

HİLMİ BABACAN 85 YAŞINDA VEFAT ETMİŞTİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan, 6 Kasım günü, bir süredir tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde 85 yaşında yaşamını yitirmişti.

Kaynak: İHA

Meral Akşener, Deva Partisi, Ali Babacan, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Meral Akşener, Ali Babacan'ı ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
18:21 İran-Türkiye sınırında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:01 İsrail askerleri Gazze'de harabeye dönen okulda kutlama yaptı
17:00 Deniz Baysal'dan enkazları dekor yapıp üstünde poz veren Şahsiyet Meselemiz oyuncularına tepki
16:55 Aldatıldığından şüphelenip karısını takip etti, gördüğü manzara üzerine ortalığı kan gölüne çevirdi
16:54 Altının kilogram fiyatı 1 milyon 835 bin liraya geriledi
16:53 HEDEP'li 2, CHP'li 1 milletvekiline ait 3 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye geldi
16:50 Türkiye'nin konuştuğu pozisyonla ilgili Fenerbahçe sessizliğini bozdu: Sokak kavgası mı futbol maçı mı?
16:46 Gazze'deki katliamı kafe basarak bitireceğini sananlar şimdi yandı: Sınırı aşıyorlar
16:21 Real Madrid formasını giyemeden 3 kere sakatlanan Arda Güler, doktorunun dedikleri sonrası gözyaşlarına boğuldu
16:20 Gelecek Partisi'nden istifa eden Nihal Olçok: Erdoğan çağırsın Fizan'a bile giderim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2023 19:02:36. #1.11#
SON DAKİKA: Meral Akşener, Ali Babacan'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement