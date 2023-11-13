Meral Akşener, Ali Babacan'ı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. Akşener, Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan için başsağlığı dileğinde bulundu.

KORAY AYDIN VE OKTAY VURAL DA EŞLİK ETTİ

İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın ile İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural'ın eşlik ettiği Akşener, taziye ziyareti için DEVA Partisi Genel Merkezi'ne geldi.

AKŞENER'DEN BABACAN'A BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİ

Akşener, babası Hilmi Babacan'ın vefatı dolayısıyla Ali Babacan'a başsağlığı dileklerini iletti. Ziyaretin ardından Babacan, Akşener ve beraberindekileri uğurladı.

HİLMİ BABACAN 85 YAŞINDA VEFAT ETMİŞTİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan, 6 Kasım günü, bir süredir tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde 85 yaşında yaşamını yitirmişti.