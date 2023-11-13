Meral Akşener, Ali Babacan'ı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. Akşener, Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan için başsağlığı dileğinde bulundu.
İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın ile İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural'ın eşlik ettiği Akşener, taziye ziyareti için DEVA Partisi Genel Merkezi'ne geldi.
Akşener, babası Hilmi Babacan'ın vefatı dolayısıyla Ali Babacan'a başsağlığı dileklerini iletti. Ziyaretin ardından Babacan, Akşener ve beraberindekileri uğurladı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan, 6 Kasım günü, bir süredir tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde 85 yaşında yaşamını yitirmişti.
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