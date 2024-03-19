Meral Akşener, belediye başkan adaylarına destek istedi

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Belediye başkan adaylarımızın tutun ellerini, verin gücü. Verin bana gücü, bakın muhalefet nasıl yapılıyormuş hep beraber görün." dedi.

Akşener, Antalya'daki bir otelde düzenlenen partisinin iftar programında yaptığı konuşmada, çok heyecanlı olduğunu çünkü 20 Ocak 2020'de "Tahterevalli siyasetini nasıl bitirebiliriz?" sorusunun cevabını "Esnaf gezmek" olarak cevaplandırdıktan sonra ilk yaptığı gezinin Antalya'ya olduğunu hatırlattı.

2023 seçimlerinin sonucunun başarısızlık olduğunu belirten Akşener, "İsteyen benim üzerime bıraksın isteyen ortaklaştırsın bir şey fark etmiyor. Netice itibarıyla başaramadık. Suçun tamamını bana yıksanız ne yazar ki. Sonuçta başaramadık." diye konuştu.

Yerel seçimlerde ittifak olarak İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, İzmir gibi şehirleri aldıklarını dile getiren Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi ilginç bir şey oldu. Biz bu belediye başkanlarımıza kefalet koyduk. 'Bu belediye başkanlarımız' diye konuşuyorum. Onlara ilgili yapılan yanlışlıkların karşısında durduk. Kendi partilerinden daha fazla durduk. Mesela dava görüldüğü zaman Sayın İmamoğlu'nun yanına gittim. Bir hafta ölmüş anama sövüldü televizyonlardan. Niye gittin diye? Sonra Sayın Muhittin Böcek hastalandı. Hakkında çeşitli şeyler çıktı. İşte şöyle, böyle oldu diye. Antalya, Genel Merkezde ofisime sökün etti. Dediler ki 'O dönmez' artık. Şunu seçelim, izin ver şunu seçelim. Konuş Sayın Kılıçdaroğlu'yla şunu getirelim, şunu yapalım'. Bunların her birini Sayın Muhittin Böcek biliyor. Ben de dedim ki 'Çok ayıp, çok ahlaksız bir şey bu. Milletin seçtiği şahıs hasta, bugün öldü, yarın öldü, şöyle oldu, böyle olduya biz karar veremeyiz. Bu çok günahtır, ahlaksızlıktır' dedim ve nitekim Sayın Muhittin Böcek iyileşti aranıza katıldı. Aynı şekilde Ankara'da da benzer şeyler oldu. Bu karşınızda duran şahıs sapasağlam bu arkadaşlarımızın yanında durdu. Ama ne oldu? Biz hür ve müstakil kararı aldıktan sonra il, ilçe başkanı, birçok belediye meclis üyelerimiz dahil yönetimde olan arkadaşlarımız dahil, Ankara'da 7'den 77'ye herkes istifa etti. Niçin? Hür ve müstakil kararı aldığımız için. Not ettik bunu. Seçiminde yardımcı olan, arkasında duran bir siyasi partinin yöneticilerine bunu yapan, gerisini söylemeyeyim."

"Seçim bitene kadar 50 program bitmiş olacak"

Aynı şeyin Antalya'da da olduğunu dile getiren Akşener, "O biraz daha orta karar gitti. Benzer bir durum İstanbul'da biraz daha üstten belediye meclis üyeleriyle sınırlı kaldı. Asıl vahim olan bununla bu arkadaşların övünmesi. Siyasi partilerden birbirine elbette geliş gidişler olabilir. Yani o, onu belediye başkanı yapmaz, o onu bir şey yapmaz, o partiye transfer olur. Ama şu hareket yapıldığı andan itibaren eğer sistemi boşaltacak kadar bu işin içine girmişse bir belediye başkanı bu gerçekten ahlaksızlıktır, gerçekten siyasi etiğe uymayan bir durumdur. Ben de Meral Akşener'sem elbette bu sahtekarlıkların gereğini yapmak benim için bir namus borcudur." ifadelerini kullandı.

Adaylarına destek isteyen Akşener, "Belediye başkan adaylarımızın tutun ellerini, verin gücü. Verin bana gücü, bakın muhalefet nasıl yapılıyormuş hep beraber görün. Seçim bitene kadar 50 program bitmiş olacak, miting yapmıyoruz böyle geziyorum, 11 il kaldı." dedi.