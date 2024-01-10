Konya\'nın Meram Bağı, 2023\'ün en çok tercih edilen mekanlarından biri oldu

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un girişimleriyle yeniden hayat bulan Meram Bağı, 2023'ün en çok tercih edilen mekanlarından biri oldu.

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde 'Peçevi şehrinin Baruthane Mesiresi, Kırım'ın Sudak Bağı, İstanbul'un yüzyetmişten fazla bahçe ve gülistanları, Tebriz'in Şahı Cihan Bağı, Konya'nın Meram mesiresinin yanında bir çimenzar bile olamazlar' diyerek övgüyle bahsettiği Meram Bağı, 2023'ün en gözde mekanlarından biri oldu. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un girişimleriyle özüne uygun şekilde yeniden projelendirilen Meram Bağı, Yeni Meram ile Yaka Caddeleri kesişiminde bulunan 18 bin metrekarelik bir alanda ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

"Tarihi Meram Bağları ambiyansının yeniden yaşandığı bir ortam oluşturduk"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, projenin kadim Meram kültürünü yaşatmak adına özel bir yatırım olduğuna vurgu yaparak, "Şehrimize gelen turistlerin her zaman sorduğu bir soru vardı; 'Meram Bağları nerede?' Aslında Meram Bağları, bu bölgemizdeki bağı, bahçesi olan evlerdir. Biz de ilçemizin tanıtımına katkı sunmak adına Meram Bağı Projesi'ni hayata geçirmiştik. Alana bine yakın üzüm asması ve yaklaşık 200 adet meyve fidesi dikildi. Bağımıza gelen misafirlerimiz doğal üzümlerin ve meyvelerin tadına mevsiminde bakabiliyorlar. Burada yer alan pelit ağaçlarında sincaplarımız var. Yemyeşil bir doğanın içinde pelit ağaçlarının altında 'Tarihi Meram Bağları' ambiyansının yeniden yaşandığı bir ortam oluşturduk. Misafirlerimiz, bu özel mekanda unutamayacağı anılar biriktiriyor ve hoşça vakit geçiriyorlar. Bağımızda 2023'te pekmez ve bulgur kaynatma etkinliğimizin ikincisini gerçekleştirdik. İnsanlarımıza nostalji yaşatan etkinliğe ilgi bir hayli yoğundu. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu etkinliklerle insanlarımıza güzellikler yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Doğal sit alanları, tertemiz havası, hayat veren suları, rengarenk doğası ve bünyesinde barındırdığı yeşilin her tonuyla şöhreti ülke sınırlarını aşan Meram'ın yeşil dokusunu artırmak için çalışmalar 2023'te de aralıksız devam etti. Bu dönemde Meram'ın yeşil dokusunun bir milyon metrekareden fazla artırıldığına vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tüm gayretlerinin 'Yeşil Meram' algısını daha da güçlendirmek için olduğunu belirtti.

"Yeşil ve çevre çalışmalarıyla Meram eskisinden daha ihtişamlı doğal güzelliğe kavuştu"

Bu noktada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi'nin büyük destekleri olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, "Yapılan yeni parklar, oluşturulan mahalle korulukları, eski stadyum alanına yapılan Konya Millet Bahçesi gibi yatırımlarla Meram'ın yeşili artık eskisinden çok daha fazla. Bir milyondan fazla fidan ve bitkiyi toprakla buluşturduk. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle de tarihi Meram Köprüsü çevresi ve eskisinden daha ihtişamlı bir görünümle hemşehrilerimize hizmet veriyor. Yine ilçemiz sınırları içinde bulunan Konya Millet Bahçesi 108 bin m'lik bir alanda hemşehrilerimizin hizmetinde. Büyük Larende Dönüşümü ile ilçemize ve şehrimize yeni bir yeşil ve sosyal alan kazandırılacak. Yeniyol ile Yaka Caddelerimizin kesişiminde bulunan 18 bin m'lik alanda oluşturduğumuz üzüm bağı ve meyve bahçesi hem ilçemizin yeşil alan miktarına hem de turizmine önemli katkı sunuyor. İlçenin turizmine katkı sunan bir diğer yatırım olan 80 Binde Devr-i Alem Parkı her geçen gün daha fazla ilgi çekiyor. Halihazırdaki yatırımlara tamamlananlar da eklenince Meram mazisindeki ihtişamına yeniden kavuştu. Tüm bunlar için destek veren herkese hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA