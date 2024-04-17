Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleriyle bir araya geldi

Politika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe belediye başkanları ve büyükşehir belediye meclisi üyeleri ile bir araya geldi.

Başkan Seçer, konuşmasında, bu tarz etkinlikleri sık sık yapmak istediklerini belirtti. Farklı siyasi görüşlerden olsalar da tüm meclis üyelerinin ortak bir amaç için bir arada olduğunu vurgulayan Seçer, "Bu duygu birlikteliğini önemsiyorum. Geçmiş geçmişte kaldı, çok iyi dostluklar oldu. Ekran karşısında birbirimize sert muhalefet yapabiliriz ama birbirimizle çok iyi dostluklarımız var" dedi.

Geçen 5 yıllık süreçte ders çıkartılacak olaylar yaşandığını dile getiren Seçer, yeni katılan meclis üyelerinin meclise farklı bir atmosfer katacaklarına inandığını belirterek, "Daha keyifli ve daha güzel çalışmalar yapacağımızı umut ediyorum. Meclis; Mersin halkını temsil eden, Mersin halkın iradesini yansıtan insanların bir arada olduğu yer" diye konuştu.

"Demokrasi azınlıkta olanların hakkını korumaktır"

Geçen 5 yılda meclis üyeleriyle önemli hizmetler yaptıklarına değinen Seçer, tüm partilerin ortak görüşünü alarak çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini kaydetti. Seçer, "Bazılarında idarenin istediği görüşler çıktı, bazılarında çıkmadı, bunu da saygıyla karşıladık. Bu yıl da aynı doğrultuda hareket etmek istediğimi bilmenizi istiyorum. Parti olarak sayısal üstünlüğe sahip olmamız, 'her şeyi biz istiyoruz, demokrasi bizim açımızdan sayısal üstünlüktür. Biz olayın sayısal temsiliyetine bakarız' gibi bir anlayış içerisinde olmayız. Demokrasi sayısal üstünlük değildir, bilakis azınlıkta olanların hakkını korumaktır. Sayısal üstünlükte olanların 'ben yaptım oldu, bitti' mantığıyla kararlar aldırması değildir" ifadelerini kullandı.

"Hepinizle de iş birliği yapmak istiyorum"

Seçer, birlik ve beraberlik içerisinde hizmetler yapmanın önemine değinerek, "Biz tabiki arzu ettiğimiz teklifleri getireceğiz, geçmesini sağlayacağız. Ama bunları sizlere nezaket çerçevesinde anlatarak, mümkünse de sizi ikna ederek yapacağız. Eğer iyi işler çıkartmak istiyorsak süreci birlik, beraberlik ve samimiyet içerisinde götürme gerekliliği var" dedi.

Önceki görev süreleri boyunca meclis kararları alınırken Ankara'da yaşanan siyasi gerginliklerin etkili olduğunu ifade eden Seçer, şöyle devam etti: "Bu dönem bu konularda daha dikkatli olacağız, daha farkında olacağız ve 5 yılı birbirimize kırılmadan, darılmadan, anlayış içerisinde geçireceğimizi düşünüyorum. İlçe belediye başkanlarımız olarak her konuda rahatlıkla benimle görüşme hakkına sahipsiniz. Bir masa etrafında oturur ve sizlerin sorunlarını dinleriz, çözüm için gerekli samimi hamleyi de yaparız. Kesinlikle hepinizle de iş birliği yapmak istiyorum."

Her bölgenin sorunlarına hakim olduğunu belirten Seçer, özellikle yeni seçilen ilçe belediye başkanlarına da destek olacaklarının altını çizdi.

"Bizim odağımızın Mersin olması lazım"

Halkın huzuru ve yapılacak işlerin doğru olması açısından muhalefetten yapıcı eleştiriler beklediğini dile getiren Seçer, "Yapıcı olunduğu noktada sonuç da alınır, doğru işler de yapılır. Bu, Mersin halkının huzuru, meclisin saygınlığı, yapacağımız işlerin bereketi ve selameti açısından da önemli. Bırakalım o yaman siyaseti Ankara'da yapsınlar. Emin olun oraya dikkatimizi çektiğimiz ve söylemlerimiz genel politikaya kaydığı noktada burada işlerin sarpa sardığını gördük. Bundan da kaçınılması gerektiği tecrübesini edindim. Bizim odağımızın Mersin olması lazım" diye konuştu.

Bundan sonraki sürecin yeni seçilen belediye başkanları açısından kolay olmayacağına dikkat çeken Seçer, ilçe belediyelerinin bir an evvel dengeleri oturtması gerektiğinin altını çizerek, "Bu geçiş sürecinde bürokratik ve teknik desteği bizden her zaman alabilirsiniz" dedi. - MERSİN