Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer\'in Kardeşi Uğurcan Seçer Son Yolculuğuna Uğurlandı

Politika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kardeşi Uğurcan Seçer, Tarsus'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yaşamını yitiren kardeşi Uğurcan Seçer'in cenazesi, Tarsus Güney Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde toprağa verildi.

Eşi Meral Seçer ile cenazeye katılan Seçer'i acı gününde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, mevcut ve geçmiş dönem milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kamu kurumlarının yöneticileri, iş ve siyaset dünyasının temsilcileri, çalışma arkadaşları, aile üyeleri ve Mersinliler yalnız bırakmadı.

Daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'na geçen Seçer, burada taziyeleri kabul etti. - MERSİN