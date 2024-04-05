Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer mazbatasını aldı - Son Dakika
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Politika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer mazbatasını aldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer mazbatasını aldı

Mersin'de yeniden seçilen ve mazbatasını alan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Her 10 oyun 6'sını aldık ama bizim değildir. İçerisinde emanet oylar var" dedi.

05.04.2024 19:34  Güncelleme: 20:09
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Mersin'de yeniden seçilen ve mazbatasını alan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Her 10 oyun 6'sını aldık ama bizim değildir. İçerisinde emanet oylar var" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) yeniden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Vahap Seçer, beraberindekilerle birlikte Mersin Adliyesi'ndeki ilçe seçim kurulundan mazbatasını aldı. Seçer, mazbatasını aldıktan sonra bir grup vatandaş eşliğinde Zeytinlibahçe ve İstiklal caddeleri güzergahından yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Kalabalık bir grubun karşıladığı Seçer'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra beraberindekilerle yürüyerek geçtiği belediye binası önünde vatandaşlara hitap eden Seçer, kendilerine oy veren vermeyen tüm Mersinlilere teşekkür ederek, "Bize oy verenlerin yüzünü asla kara çıkarmayacağız" dedi.

Mersin'i küçük bir Türkiye'ye benzeten Seçer, "5 yıldır Mersin'de bir huzur ortamı vardı. Mersin huzurlu bir kenttir. Mersin barış içinde olan bir kenttir. Mersin yükselen bir kenttir, kalkınan bir kenttir. Bunları hep beraber yaptık. Bundan sonra daha da iyi olacağız. Şimdi zor günler geride kaldı. Her yurttaşımız bizim nezdimizde eşit yurttaştır. Herkesin kimliği, herkesin dini inancı, mezhebi, meşrebi, onun onurudur, şerefidir. Mersin'de herkes kendini rahat hissetsin. Herkes cesurca, onurluca 'ben Mersinliyim' desin. Hepimiz Mersinliyiz. Bizim kimliğimiz artık Mersinli kimliğidir. Herkes Mersinliyim demekle Mersin'e sahip çıkar" diye konuştu.

"Her 10 oyun 6'sını aldık ama bizim değildir"

Seçim süresince demokratik bir yarışta olduklarını vurgulayan Seçer, şunları kaydetti:

"Biz bir savaşa girmedik. Burası demokratik bir ülke. Zaten vatandaşımız demokratik refleksle tavrını ortaya koydu. Her 10 yurttaşım sandığa gitti, 6'sı büyükşehirde Vahap Seçer dedi. Bunu kavramalıyız, bunun değerini bilmeliyiz. Şımarmayacağız. Daha nice büyük zaferler bekliyor. Bu daha başlangıç. Bu Türkiye için bir şanstır. Siyasetin tıkandığı yerde bir kanal açılmıştır. İnsanların dikkati bizim üzerimizde. Aldığımız 6 oy bizim değildir. Her 10 oyun 6'sını aldık ama bizim değildir. İçerisinde emanet oylar var. Sorumluluğumuzun farkındayız, yükümüzün farkındayız. Bu sorumluluk ve yük bizi uyutmaz. Hep beraber daha çok çalışacağız. Mersin şahlanacak, Mersin yürümeyecek, Mersin koşacak. Mersin büyüyecek, Mersin ihya olacak, refah kenti olacak. Her şeyden önemlisi huzur kenti, barış kenti olacak Mersin. Çok şükür ki oldu. İnsanların yüzü gülüyor. Bundan sonra çok daha güzel işler yapacağız. Metro yapacağız, alt gelir grubundaki yurttaşlar için sosyal konut yapacağız, 500 dönümlük Müftü Deresi Yaşam Parkı'nı yapacağız. Kadınlara, çocuklara, yaş almışlara, kadın üreticilere, çiftçilere, herkese, ama herkese burada yer var. Burası halkın belediyesi."

Seçer'e konuşması sırasında CHP'li bazı ilçe belediye başkanları ile milletvekilleri de eşlik etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer mazbatasını aldı - Son Dakika

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