Mersin Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, Tarihi Kentler Birliği Meclis Toplantısı'nda Encümen Üyesi Seçildi

Politika

Mersin Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, Tarihi Kentler Birliği Meclis Toplantısı'nda yapılan oylamada encümen üyesi seçildi.

Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) 2024 yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı İstanbul'da yapıldı. Toplantıda yapılan seçimde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği'nin yeni başkanı seçildi.

Mut Belediye Başkanı Murat Orhan'da, Tarihi Kentler Birliği Meclis Toplantısı'nda yapılan oylamada encümen üyesi seçildi. Orhan, toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tarihi Kentler Birliği'nin yapılan Olağan Meclis Toplantısı'nda encümen üyeliği görevine seçilmiş bulunmaktayım. Amacım görevimi sürdürürken ülkemin gelişimi, kalkınması, tanıtımı için çok çalışmak ve başarılı olmaktır. Ülkemize, şehrimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim" dedi. - MERSİN