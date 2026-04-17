Merz: Hürmüz Boğazı'nda Kısıtlama Olmamalı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Merz, Hürmüz Boğazı'nın açık olması gerektiğini vurguladı ve desteğe hazır olduklarını söyledi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu duyurmasını iyi bir haber olarak nitelendirerek, "Hürmüz Boğazı'nda hiçbir kısıtlama olmaması gerekir. Savaş sonrasında Almanya Hürmüz Boğazında mayın tespit ve deniz keşif faaliyetlerine katkı verebilir" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa'nın başkenti Paris'te Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için çok uluslu bir savunma misyonu oluşuturulmasına yönelik hazırlıkların ele alındığı zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Merz, İran'ın ABD ile yürürlükteki ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın geçişlere açık olduğuna yönelik açıklamasına değindi. Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine tamamen açılmasını isteyen Merz, "İran'ın belirli şartlar altında boğazı açmasının iyi bir haber ancak geçişlerin uluslararası deniz hukuku ile tam uyum içinde mümkün olması gerekir, hiçbir kısıtlama olmaması gerekir. Ticaret gemileri ve mürettebatı engelsiz bir şekilde geçiş yapabilmelidir" dedi.

Merz, İran savaşından kaynaklanan zorluklara dikkat çekerek, "Hepimiz Orta Doğu'nun bir an önce barış ve istikrara kavuşmasını istiyoruz. Bu hepimizin büyük menfaatine. Yükselen enerji fiyatları bir an önce tekrar düşmelidir. Bu savaş, transatlantik ilişkilerde gerginliğe yol açmamalı, bir stres testi haline gelmemelidir. Bu bakımdan, şimdi birlikte bazı sonuçlar çıkarmamız gerekiyor, çünkü Avrupa Birliği'nin (AB) tüm ülkelerinde ve ötesinde hepimizi ilgilendiriyor" diye konuştu.

Merz, İran savaşının sona ermesine dönük çabaları desteklediklerini söyleyerek, "ABD ile İran arasında hızlı ve diplomatik bir uzlaşma sağlanması için biz de tüm taraflarla görüşmeler yürütüyoruz. Almanya da uzun süren sessizliğin ardından Tahran ile görüşmelere başladı. Bu savaşın bir an önce kalıcı bir şekilde sona ermesini sağlamak için elimizden geleni yapmak istiyoruz" dedi.

Merz, Tahran yönetimine de, "İran da ortaklarımızla koordineli bir şekilde nükleer programını sonlandırmalı. İsrail ve Körfez ülkelerine yönelik saldırıları durdurulmalı ve Hürmüz Boğazı'nda serbest deniz trafiğinin yeniden sağlanmalı" çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Merz, ülkesinin İran savaşının sona ermesi sonrasında Hürmüz Boğazı misyonuna katılmaya hazır olduğunu ifade etti. Merz Almanya'nın söz konusu misyona mayın temizliği ve deniz keşif faaliyetleri ile destek vermek suretiyle katkı sağlamak istediğini kaydetti. Merz, "Bu nedenle, bundan sonra yapılacak askeri planlama görüşmelerine katılacağız ve mümkünse bu konuda da katkıda bulunmak istiyoruz. Bizim görüşümüze göre, ABD'nin katılımı da olmalı. Gelecek günlerde bölgede barışın yeniden tesis edilebilmesi için kararlı bir şekilde katkıda bulunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Merz, İsrail ile Lübnan arasında barış görüşmelerinin başlamasını memnuniyetle karşıladığını da sözlerine ekledi. - PARİS

Kaynak: İHA

Hürmüz Boğazı, Kısıtlama, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Almanya, Savunma, Enerji, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 19:45:21. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.