MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı\'nda MYK ve MDK Üyeleri Belirlendi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 14. Olağan Büyük Kurultayı'nın ardından Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri belli oldu.
MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Kurultayda ilk olarak MHP Genel Başkanlığı için seçim yapıldı. Tek aday gösterilen Devlet Bahçeli, salonda hazır bulunan bin 295 delegenin oyunun tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçildi. Böylece Bahçeli MHP'nin 11. kez genel başkanı oldu. Genel başkan seçiminin ardından 75 üyeden oluşan MYK ve 9 üyeden oluşan MDK üyesi seçimi yapıldı.
32 üye yerini korudu
MYK seçiminde bin 258 oy kullanıldı. Kullanılan oylardan bin 244'ü geçerli sayılarak 75 kişilik yeni MYK belirlendi. Buna göre yeni MYK'da 32 isim yerini korudu. O isimler ise şöyle:
" Edip Semih Yalçın, İsmet Büyükataman, Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter, İsmail Faruk Aksu, Mustafa Kalaycı, Mevlüt Karakaya, Sadir Durmaz, Yaşar Yıldırım, Kamil Aydın, İsmail Özdemir, Filiz Kılıç, Pelin Yılık, Tamer Osmanağaoğlu, Bahadır Bumin Özarslan, Fatih Çetinkaya, Abdurrahman Başkan, Mehmet Celal Fendoğlu, Hayati Arkaz, Özgür Bayraktar, Murat Kotra, Davut Haskırış, İbrahim Özbay, Ali Uçak, Seçkin Odabaşı, Ahmet Kürşat Azkur, Turan Şahin, Turan Şener, Volkan Uygunuçarlar, Ahmet Selim Yurdakul, Fevzi Altuntaş, Yavuz Tellioğlu."
MHP MYK'ya 43 yeni isim katıldı
75 kişilik yeni MYK listesinde 43 isim ilk kez listeye girdi. Listeye giren o isimler şöyle:
" Vahit Kayrıcı, Levent Uysal, İlyas Topsakal, Ekrem Gökay Yüksel, Muhammet Levent Bülbül, Konur Alp Koçak, Yücel Bulut, Fevzi Zırhlıoğlu, Cemal Akın, Zühal Topcu, Hasan Kalyoncu, Erkan Haberal, Muhammet Hanifi Macit, Güzide Çıpan, Metehan Özkan, Mustafa Ertekin, Emine Güven Öztürk, Esma Özdaşlı, Osman Gür, Timur Şerif Şaşmaz, Abdülaziz Sekban, Tamer Çakıroğlu, Hüseyin Zafer Gülseven, Hüseyin Korkmaz, Utkucan Yıldırım, Hayri Bulut, Hümmet Tatar, Bünyamin Köken, Mustafa Çavuş, Metin Arı, Mustafa İzgioğlu, Umut Bağlı, Nazif Koray Nügü, Birol Gür, Mahmut Cüneyt Göz, Şahin Kartal, Fatih Tatlısu, Necdet Öztürkçü, Muhammet Fatih Yaşar, İlker Yücel, Özmen Alp Giray Erdemir, Özer Karakayacı, Ali Yıldız."
MDK'da Kürşat Türker Ercan yerini korudu
Kurultayda 9 MDK üyesi seçimi için aday gösterilen isimler bin 244 oy alarak seçildi. Eski MDK'den Kürşat Türker Ercan yerini korurken kurula 8 yeni isim eklendi. O isimler ise şöyle:
" Abdullah Bahadır Alperen, Ahmet Korhan Mastı, Hilal Elmas, Tülin Tuncay, Nihat Ünver, Gökberk Osmanağaoğlu, Hatice Akkaya, İlker İpek." - ANKARA
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