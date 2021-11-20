Üye Girişi
MHP 81 vilayeti adım adım geziyor - Son Dakika

MHP 81 vilayeti adım adım geziyor

20.11.2021 17:47
MHP 81 vilayeti adım adım geziyor

5 Aralık itibariyle 81 vilayeti gezmiş olacağız. Buralarda vatandaşlarımızın sıkıntı ve şikayetlerini tespit ederek, muhataplarına ileteceğiz.

5 Aralık itibariyle 81 vilayeti gezmiş olacağız. Buralarda vatandaşlarımızın sıkıntı ve şikayetlerini tespit ederek, muhataplarına ileteceğiz. Birileri bize bu çalışmalar başladığından beri 'erken seçim mi var?' sorusunu soruyor. Siyaset kurumunun toplumun tüm dinamikleriyle bir araya gelmesi kadar doğal bir şey olamaz" dedi.

MHP'nin sürdürdüğü "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" temalı program kapsamında çok sayıda parti yetkilisi Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen programda bir araya geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Bursalılara selam ve başarı dileklerini ileterek başladığı konuşmasında, "Genel başkanımızın talimatları doğrultusunda, adım adım Anadolu'yu gezmeye, hemşerilerimizle, vatandaşlarımızla, STK'larımızla bir araya gelmeye, fikir alışverişinde bulunmaya gayret gösteriyoruz. Bu programın amacı budur. Bu programlar çerçevesinde 40 vilayeti gezerek ve oradaki hemşerilerimizle bir araya gelme imkanı bulduk. 4-5 Aralık itibariyle 81 vilayeti gezmiş olacağız. Buralarda vatandaşlarımızın sıkıntı ve şikayetlerini tespit ederek, muhataplarına ileteceğiz. Birileri bize bu çalışmalar başladığından beri 'erken seçim mi var?' sorusunu soruyor. Aslında bu çalışmalar, dünden bugüne yapmış olduğumuz ancak pandemi nedeniyle ertelediğimiz normal faaliyetlerimiz. Siyaset kurumunun toplumun tüm dinamikleriyle bir araya gelmesi kadar doğal bir şey olamaz. Ülke olarak muhatap olduğumuz tehdit ve tehlikeler dikkate alındığında, muhatap olduğumuz sıkıntılar değerlendirildiğinde, siyaset kurumunun sorumlulukları dünle mukayese edilemeyecek kadar çok fazla" dedi.

"Ellerindeki oyuncak alındığı için feryat ediyorlar"

Başkanlık sistemi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Vahapoğlu, "Başbakanlık kalktı, hayatınızda ne değişti? Siyaset yoluyla kriz yaratmada iki metot var. Bir güvensizlik oyu, iki gensoru. Bu iki imkan yeni yönetim sistemiyle kalkmış oldu. Artık 3 oyla, 5 oyla hükümetler yıkılamıyor. Devletin iki görevi var; bir güvenlik, iki refah. Bu ikisini sağladıktan sonra gerisinin çok önemi yok. Ellerindeki oyuncak alındığı için feryat ediyorlar. Cumhuriyet tarihine bakıyoruz, 98 yıllık cumhuriyetin 66 tane hükümeti olmuş. Ortalama bir buçuk yıl etmiyor" dedi.

"Benim kutsalıma saygı duymayanlara ben saygı duymam"

İYİ Parti'nin 'Ömer'in Yolu' afişlerini eleştiren Vahapoğlu, "Hangi Ömer bu? Sen Müslüman Türk toplumuna mesaj veriyorsun. İkinci halifemiz, Hazreti Ömer adaletiyle tanınır. Sen Hazreti Ömer'in gittiği yoldan gidiyor musun? Mektep arkadaşın Ömer mi? Komşun Ömer mi? Kim? Benim kutsalıma saygı duymayanlara ben saygı duymuyorum" dedi.

"Halkın tepkisini sokağa dökmeye çalışıyorlar"

Ekonomi ile ilgili görüşlerini de paylaşan Vahapoğlu şöyle devam etti:

" Almanya'da sıfırlardaki enflasyon 2 puan artıyor. Japonya'da artıyor, Amerika'da artıyor. Bizim ülkemizde de artıyor. Girdi fiyatları arttı, doğru. Ama bunu kaşımak yerine çözüm üretiyor musunuz? Ama kapı kapı gezip toplumu kaşımaya, halkın tepkisini sokağa dökmeye çalışıyorlar. Çok dikkatli olmalıyız. Bu çatı yanacaksa hepimizin başına yanacak. Hiç kimsenin bizim evimizi yakıp köşede keyif yapmasına müsaade etmeyeceğiz."

"Terörle mücadelede sona doğru geldik"

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Deniz Depboylu, "Terörle mücadele artık sona doğru geldik. Allah izin verirse terörü bitireceğiz. Buraya harcanan parayı da düşündüğümüzde yaşadığımız ekonomik sorunların da nereden faturalandığı ortaya çıkıyor ki eğer bunlar olmasaydı şu anda kişi başı milli gelir çok daha farklı olacaktı. Cumhur İttifakı olarak zor bir süreçte biz de MHP olarak bulunduğumuz pozisyon itibariyle devletimize, milletimize güç vererek yolumuza devam ediyoruz. Devlet yoksa milletin varlığı, bekası tehlikeye girer. Parti olarak biz güvenlikçi politikalarımızla daha çok dikkat çekiyoruz ama bunun yanı sıra sosyal politikalarla da sürekli meşgulüz. Elimizden geldiğince vatandaşların sorunlarına yönelik çözüm yolları üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Programa MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyük Ataman, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Deniz Depboylu, MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, MHP İl Ocak Başkanı, İlçe Başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, çok sayıda parti mensubu ve davetliler katıldı. - BURSA

MHP 81 vilayeti adım adım geziyor
MHP 81 vilayeti adım adım geziyor
MHP 81 vilayeti adım adım geziyor
MHP 81 vilayeti adım adım geziyor
MHP 81 vilayeti adım adım geziyor
MHP 81 vilayeti adım adım geziyor
MHP 81 vilayeti adım adım geziyor
MHP 81 vilayeti adım adım geziyor

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Siyaset, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP 81 vilayeti adım adım geziyor - Son Dakika


Son Dakika

Plajlar onlara kaldı: Define arıyorlar 17:43 Plajlar onlara kaldı: Define arıyorlar Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmek için hükümete 6 maddelik öneri 17:31 Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmek için hükümete 6 maddelik öneri Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi 14:52 Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi
Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım 14:12 Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak 13:32 Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak 14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis 12:02 14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti 11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı 11:00 Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı

Son Dakika Haberleri
17:45 İBB, köpek Boji'ye kumpas kuran kişi hakkında suç duyurusunda bulunacak
17:44 Aaron Boupendza için Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya geldi
17:43 Plajlar onlara kaldı: Define arıyorlar
17:35 Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Helallik istiyor, verelim gitsin
17:26 CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan marketlere: "10 temel gıda ürününe zamları yansıtmayın"
17:13 Burası Türkiye'nin en gizemli yeri! "Korkunç karanlık ağız" diye biliniyor, giren bir daha çıkamıyor
17:11 Aynı dizideki gibi: Kızına çok düşkün
17:07 Fransa ligindeki Türk futbolcular 'günah keçisi' seçildi: Yenilgilerin faturası Burak'a ve Yusuf'a kesildi
17:03 Çaresizliğin bu kadarı: SMA hastası bebeğin annesi canına kıydı
16:57 "Bu Pazar seçim olsa?" diye soruldu: Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki fark yüzde 7'ye çıktı
Aaron Boupendza için Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya geldi Aaron Boupendza için Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya geldi         
17:45
Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Helallik istiyor, verelim gitsin Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Helallik istiyor, verelim gitsin         
17:35
Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı!         
16:16
İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi         
14:46
Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!         
14:10
Bahar Candan karakolluk oldu Bahar Candan karakolluk oldu         
13:22
Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi         
11:21
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı         
20:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 17:55:20. #1.12#
SON DAKİKA: MHP 81 vilayeti adım adım geziyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement