MHP Adana milletvekili Ayşe Sibel Ersoy 28. dönem için kaydını yaptıran ilk isim oldu

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28. dönem milletvekili kayıtlarıŞeref Holü'nde pazartesi günü başladı. Kaydını ilk yaptıran isim MHP Adana milletvekili Ayşe Sibel Ersoy oldu.

"NÜFUSUMUZUN YÜZDE 50'DEN FAZLASI KADIN"

Ersoy, kaydını yaptırdıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı ve sorularını cevapladı. Ersoy, kayıt yaptıran ilk milletvekili olduğunu öğrenince erken geldiğini söyledi.

Kadın milletvekillerinin Meclisin beşte birini oluşturduğuna ilişkin soruyu Ersoy, "Genel Kurul'da kadınların hoşgörüsü, nezaketi yansır diye düşünüyorum. Bazen gergin ortamlar olabiliyor. Daha güzel olacak. Nüfusumuzun yüzde 50'sinden fazlası kadın" diye yanıtladı.

Ersoy, meclisin kendisinin de yer alacağı yeni dönemini şu sözlerle değerlendirdi: "Bütün vatandaşlarımızı kapsayacak. Daha güzel demokratik bir meclis olacak.

"İKİNCİ TURU CUMHUR İTTİFAKI'NIN ALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Cumhur ittifakı alacak diye düşünüyorum. Güven, istikrar herkesin istediği şeyler. Herkes vatanını seviyor. Güzel bir vatanda güzelliklerle yaşamayı istiyor. Cumhur ittifakının güven ve istikrarının devam edeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yarınlara koşacağını düşünüyorum" dedi.