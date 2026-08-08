Bahçeli, MHP İl Başkanı’nın oğlu Enes Doğan’ın düğününe katıldı - Son Dakika
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Bahçeli, MHP İl Başkanı’nın oğlu Enes Doğan’ın düğününe katıldı

Bahçeli, MHP İl Başkanı’nın oğlu Enes Doğan’ın düğününe katıldı
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MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'ın oğlu Enes Doğan ile Zehra Çelik'in düğünü Ankara'da yapıldı. Düğüne MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ve 20 binden fazla davetli katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla, MHP Ankara İl Başkanı Alparaslan Doğan'ın oğlu Enes Doğan ve Zehra Çelik çifti dünya evine girdi.

Ankara'da, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'ın oğlu Enes Doğan ve Zehra Çelik dünya evine girdi. Düğüne MHP Lideri Bahçeli, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, MHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Giresun Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, siyasi parti temsilcileri, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. 20 binin üzerinde kişinin katılımı ile gerçekleşen düğünde Enes ve Zehra çiftinin nikahını Giresun Belediye Başkanı Vedat Soner Başer kıydı. Çiftin şahitliklerini ise, MHP Lideri Bahçeli, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Celal Adan yaptı. Nikah merasiminin ardından düğünde sanatçı Ali Kınık, Veli Erdem Karakülah ve Latif Doğan sahne aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bahçeli, MHP İl Başkanı’nın oğlu Enes Doğan’ın düğününe katıldı - Son Dakika

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