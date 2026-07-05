MHP'den Başbağlar Katliamı Anması - Son Dakika
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MHP'den Başbağlar Katliamı Anması

05.07.2026 10:57
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MHP, terör örgütü PKK'nın Erzincan'ın Başbağlar köyünde 33 yıl önce gerçekleştirdiği katliamda şehit olanları andı.

MHP, terör örgütü PKK'nın Erzincan'ın Başbağlar köyünde 33 yıl önce gerçekleştirdiği katliamda şehit olanları andı.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başbağlar Köyü'nde, hain terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği alçakça katliamın yıl dönümünde 33 şehidimizi rahmet ve dualarla anıyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Güvenlik, Politika, Erzincan, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den Başbağlar Katliamı Anması - Son Dakika

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