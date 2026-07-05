MHP, terör örgütü PKK'nın Erzincan'ın Başbağlar köyünde 33 yıl önce gerçekleştirdiği katliamda şehit olanları andı.
Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başbağlar Köyü'nde, hain terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği alçakça katliamın yıl dönümünde 33 şehidimizi rahmet ve dualarla anıyoruz." ifadesine yer verildi.
Son Dakika › Politika › MHP'den Başbağlar Katliamı Anması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.