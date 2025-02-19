Devlet Bahçeli'nin son sağlık durumu nasıl? MHP'den spekülasyonlara yanıt - Son Dakika
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Politika

Devlet Bahçeli'nin son sağlık durumu nasıl? MHP'den spekülasyonlara yanıt

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, kalp kapakçığı ameliyatı olan Devlet Bahçeli'nin son sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlara yanıt verdi. Ataman, "Yüce Allah'a şükürler olsun ki; Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece yerindedir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

19.02.2025 12:00  Güncelleme: 12:19
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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Kalp kapakçığı ameliyatı geçiren MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman X hesabından yaptığı açıklamada "Yüce Allah'a şükürler olsun ki; Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece yerindedir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.

Büyükataman'ın açıklaması şu şekilde:

Bir süredir özellikle sosyal medyadaki bazı kimliksiz çevreler tarafından Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında sistemli ve maksatlı bir spekülasyon yapıldığı görülmektedir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önceden planlanmış bir şekilde başarılı bir operasyon geçirmiş ve hastaneden taburcu olmuştur.

Yüce Allah'a şükürler olsun ki; Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece yerindedir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir. Maksatlı bir şekilde trol isimler arkasına saklanıp kafa karıştırmaya çalışan Türkiye ve MHP düşmanları, kaos hevesiyle el ovuşturan sicili bozuk sefiller gördükleri aşağılık rüyadan kabusla uyanacaklardır.

BAŞDANIŞMANI DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Daha önce de MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, "Nekahat sürecinin ardından Allah'ın izniyle kısa sürede mesaisine başlayacaktır." dedi.

Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Daha önceden MHP Genel Merkezimizin resmi sayfasından kamuoyuna paylaşılan metni hatırlatarak diyoruz ki: Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025'te daha önce planlanmış tetkik, tahlil ve check-up işlemleri için Kocaeli Gebze'deki Anadolu Sağlık Merkezi'ne giriş yapmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda daha önce operasyon geçirdiği kalp kapakçığında bir sorun tespit edilmiş ve başarılı bir girişimsel operasyon gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin kısa sürede mesaiye başlayacağını belirten Yıldız, "14 Şubat 2025 itibarıyla tedavi sürecini tamamlayan Sayın Genel Başkanımız taburcu olarak Ankara'ya dönmüş, nekahat sürecinin ardından Allah'ın izniyle kısa sürede mesaisine başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli hakkında çıkan haberleri eleştiren Yıldız, "Ancak Türkiye düşmanlarının, ihanet şebekelerinin ve fitne odaklarının korkusu yine gün yüzüne çıkmıştır. Allah'tan, milletten ve adaletten nasibini almamış hainler, sosyal medya üzerinden iftira ve karalama kampanyalarıyla gerçekleri çarpıtmaya çalışmaktadır." dedi.

Bahçeli hakkında çıkan haberlerle ilgili hukuki süreçlerin başlatıldığı belirten Yıldız, "Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi iftirayı atarlarsa atsınlar, imanı güçlü olanın iradesi de güçlü olur! "Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz!" Biz de unutmayacağız! Liderimizin sağlığı üzerinden yapılan bu alçakça kampanyaların tüm teknik ve hukuki süreçleri titizlikle yürütülmekte, bu fitneyi yayanlar tek tek tespit edilmektedir." ifadelerine yer verdi.

Devlet Bahçeli\'nin son sağlık durumu nasıl? MHP\'den spekülasyonlara yanıt

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Son Dakika Politika Devlet Bahçeli'nin son sağlık durumu nasıl? MHP'den spekülasyonlara yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Neşe yer:
    Sağlık durumu umurunda değil...Bıraksın artık o koltuğu.. 99 10 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Heyecanla bekliyoruz... 75 7 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    vicdan muhasebesine baslamıstır. kara bir leke olarak anılacaksın 58 8 Yanıtla
  • Semih Tokuç:
    çalışmaları neyini sürdürüyor ölüm döşeğinde acaba ne koltukmus be mezera da götürün o koltuklari 56 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YA BİRDE BU GUNDEM OLDU. HERGUN BIRI ACIKLAMA YAPİYOR. 47 8 Yanıtla
  • Ahmet yesil:
    sağlığını merakta etmiyorum. 43 7 Yanıtla
  • Şahin Zorlu:
    bize ne bir tanesi az olur 33 5 Yanıtla
  • İbrahim Borinli:
    bu haber bile olmamalı 30 4 Yanıtla
  • Aa:
    Bi goreydik halini 27 3 Yanıtla
  • soner yavuz:
    bizene kardeşim sağlık durumundan insanlar açlıkla boğuşuyor öldüysede bizene bizi ne ilgilendiriyor çokmu önemli bir kişi sonuçta terörist öcalanın arkadaşı ne oldu ne olacağı bizim için çokta önemli değil haber yapmayın bu adamı bir daha türkiye gündemini boş şeylerle meşgul etmeyin herkesin sorunu ekonomi. 17 3 Yanıtla
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