Üye Girişi
MHP 'den emeklilere ziyaret - Son Dakika

MHP 'den emeklilere ziyaret

03.02.2022 16:01
MHP 'den emeklilere ziyaret

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde MHP İlçe Başkanlığı tarafından Emekliler Derneğine hayırlı olsun ziyareti yapıldı.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde MHP İlçe Başkanlığı tarafından Emekliler Derneğine hayırlı olsun ziyareti yapıldı.

MHP Bandırma İlçe Başkanı Bekir Bozkurt ve Yönetim Kurulu Üyeleri Aralık ayında yapılan Genel Kurul ile göreve gelen Emekliler Derneği Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret tile ilgili kısa bir bilgi veren İlçe Başkanı Bozkurt, " Yeni Göreve Gelen Emekliler derneği Başkanı Sayın Ahmet Türkmen ve yönetim kurulu üyeleri aynı zamanda MHP Bandırma İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyesi Necami Önler ve Önceki dönem İlçe Başkanlarımızdan Mülkü İnci 'ye Hayırlı olsun Ziyareti gerçekleştirdik. Göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı, Ahmet Türkmen ve Yönetimine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar diliyoruz. " dedi. - BALIKESİR

YORUMLAR
500

Milliyetçi Hareket Partisi, Balıkesir, Hisarcık, Bandırma, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP 'den emeklilere ziyaret - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:02 Kanındaki oksitosin seviyesi yüksek olan erkekler cinsel ilişki bağımlılığı yaşıyor
15:48 Semra Güzel nerede? Dokunulmazlığı kaldırıldı! Kimse nerede olduğunu bilmiyor: Kaçtı mı?
15:39 Merkez Bankası rezervleri 110,2 milyar dolara yükseldi
15:38 Oryantal Didem itiraf etti: Babamın çoraplarını göğsüme koyup sahneye çıkıyordum
15:33 Son Dakika! Öldürülen PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı! Gözler Genel Kurul'da
15:25 Karar alındı ve Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi harcanmaya başlandı!
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin detayları ortaya çıktı! İHA'ların üretimi için anlaşma imzalanacak
15:15 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Artan vakalara rağmen eğitime ara vermeyeceğiz
12:11 Sıcaklığın -30 dereceye düştüğü Sivas'ta bir kurt, ayakta dondu
15:03 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Çolak'ın hain planı Züleyha'yı nasıl etkileyecek?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 16:07:43. #1.11#
SON DAKİKA: MHP 'den emeklilere ziyaret - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement