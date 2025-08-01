MHP\'den \'hasta mahkumlar\' için çağrı: İnfazı geri bırakılmalıdır

Milliyetçi Hareket Partisi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hasta tutuklulara ilişkin önemli bir çağrıda bulundu. Yıldız, cezaevinde sağlık sorunları yaşayan kişilerin iyileşene kadar cezalarının infazının ertelenmesi gerektiğini belirtti.

"HER İNSAN YAŞAMA HAKKINA SAHİPTİR"

Yıldız, Anayasa'nın 17. maddesine ve uluslararası insan hakları sözleşmelerine atıfta bulunarak, yaşama hakkının temel bir insan hakkı olduğunu vurguladı. Yıldız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa iyileşinceye kadar infazı geri bırakılmalıdır. Her insan doğuştan gelen yaşama hakkına sahiptir. Yaşama hakkı, diğer tüm hakların varlık sebebidir."

RAKAMLARLA HASTA TUTUKLULAR

Yıldız, ceza ertelemesi uygulamalarıyla ilgili güncel verileri de paylaştı. Buna göre:

2013'ten bu yana tahliye edilen hükümlüler:

Adli suçlardan: 3.513 kişi

Terör suçlarından: 173 kişi

Toplam: 3.686 kişi

Hastane işlemleri devam edenler:

Adli: 3.008 kişi

Terör: 219 kişi

Toplam: 3.227 kişi

Adli Tıp Kurumu aşamasında bekleyenler: 286 kişi

GÜNDEMDEKİ İSMLER: MURAT ÇALIK VE AYŞE BARIM

Feti Yıldız'ın açıklamaları kamuoyunda ses getirirken, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Gezi davası tutuklusu Ayşe Barım gibi sağlık sorunları yaşayan bazı tutuklular yeniden gündeme geldi.

Murat Çalık: Daha önce lösemi ve lenfoma tedavisi gören Çalık'ın yeniden kansere yakalanma sınırında olduğu belirtiliyor. Cezaevinde sağlık durumu giderek kötüleşti, 18 kilo verdi ve anjiyo olmak zorunda kaldı.

Ayşe Barım: 13 yıl önceki Gezi olayları nedeniyle tutuklanan Barım'ın beyninde iki adet anevrizma ve ciddi kalp rahatsızlıkları bulunduğu ifade ediliyor.

İşte Feti Yıldız'ın o paylaşımı;