Milliyetçi Hareket Partisi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hasta tutuklulara ilişkin önemli bir çağrıda bulundu. Yıldız, cezaevinde sağlık sorunları yaşayan kişilerin iyileşene kadar cezalarının infazının ertelenmesi gerektiğini belirtti.
Yıldız, Anayasa'nın 17. maddesine ve uluslararası insan hakları sözleşmelerine atıfta bulunarak, yaşama hakkının temel bir insan hakkı olduğunu vurguladı. Yıldız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa iyileşinceye kadar infazı geri bırakılmalıdır. Her insan doğuştan gelen yaşama hakkına sahiptir. Yaşama hakkı, diğer tüm hakların varlık sebebidir."
Yıldız, ceza ertelemesi uygulamalarıyla ilgili güncel verileri de paylaştı. Buna göre:
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Feti Yıldız'ın açıklamaları kamuoyunda ses getirirken, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Gezi davası tutuklusu Ayşe Barım gibi sağlık sorunları yaşayan bazı tutuklular yeniden gündeme geldi.
Son Dakika › Politika › MHP'den 'hasta mahkumlar' için çağrı: İnfazı geri bırakılmalıdır - Son Dakika
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