MHP'den 'hasta mahkumlar' için çağrı: İnfazı geri bırakılmalıdır - Son Dakika
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Politika

MHP'den 'hasta mahkumlar' için çağrı: İnfazı geri bırakılmalıdır

MHP\'den \'hasta mahkumlar\' için çağrı: İnfazı geri bırakılmalıdır
01.08.2025 12:42
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MHP'li Feti Yıldız, hasta tutukluların cezalarının ertelenmesi çağrısı yaptı. Yaşama hakkının önceliğine vurgu yapan Yıldız, 3.686 kişinin bu kapsamda tahliye edildiğini açıkladı. Çağrı, sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Murat Çalık ve Ayşe Barım'ı akıllara getirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hasta tutuklulara ilişkin önemli bir çağrıda bulundu. Yıldız, cezaevinde sağlık sorunları yaşayan kişilerin iyileşene kadar cezalarının infazının ertelenmesi gerektiğini belirtti.

"HER İNSAN YAŞAMA HAKKINA SAHİPTİR"

Yıldız, Anayasa'nın 17. maddesine ve uluslararası insan hakları sözleşmelerine atıfta bulunarak, yaşama hakkının temel bir insan hakkı olduğunu vurguladı. Yıldız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa iyileşinceye kadar infazı geri bırakılmalıdır. Her insan doğuştan gelen yaşama hakkına sahiptir. Yaşama hakkı, diğer tüm hakların varlık sebebidir."

RAKAMLARLA HASTA TUTUKLULAR

Yıldız, ceza ertelemesi uygulamalarıyla ilgili güncel verileri de paylaştı. Buna göre:

2013'ten bu yana tahliye edilen hükümlüler:

  • Adli suçlardan: 3.513 kişi
  • Terör suçlarından: 173 kişi
  • Toplam: 3.686 kişi

Hastane işlemleri devam edenler:

  • Adli: 3.008 kişi
  • Terör: 219 kişi
  • Toplam: 3.227 kişi

Adli Tıp Kurumu aşamasında bekleyenler: 286 kişi

GÜNDEMDEKİ İSMLER: MURAT ÇALIK VE AYŞE BARIM

Feti Yıldız'ın açıklamaları kamuoyunda ses getirirken, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Gezi davası tutuklusu Ayşe Barım gibi sağlık sorunları yaşayan bazı tutuklular yeniden gündeme geldi.

  • Murat Çalık: Daha önce lösemi ve lenfoma tedavisi gören Çalık'ın yeniden kansere yakalanma sınırında olduğu belirtiliyor. Cezaevinde sağlık durumu giderek kötüleşti, 18 kilo verdi ve anjiyo olmak zorunda kaldı.
  • Ayşe Barım: 13 yıl önceki Gezi olayları nedeniyle tutuklanan Barım'ın beyninde iki adet anevrizma ve ciddi kalp rahatsızlıkları bulunduğu ifade ediliyor.

İşte Feti Yıldız'ın o paylaşımı;

MHP'den 'hasta mahkumlar' için çağrı: İnfazı geri bırakılmalıdır

Feti Yıldız, Ayşe Barım, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den 'hasta mahkumlar' için çağrı: İnfazı geri bırakılmalıdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Erol:
    Her insan yaşama hakkına sahip değildir.vatanına ihanet eden hiç defildir. 11 1 Yanıtla
  • 205622:
    onlar başkalarının yaşam hakkina saygı duydumu hayır ozaman cekecekler 4 1 Yanıtla
  • Züliş Züliş:
    Suç işlerken düşünenler vatan ters düşen suç işleyen hapisanede de tedavi edilerek yaşasın çıkarırsam nasıl olsa hastayım diye tekrar suç işleyecek lütfen mantıklı davranın başka canlarında yaşam hakkı var hapisanede tedavi edin 3 0 Yanıtla
  • soner yavuz:
    yeri ve zamanı geldiğinde siz cumhur ittifakı olarakta mahkum olacaksınız ozamanki adaletten hiç kaçışınız olmayacak malesef bu ülkeyi ve adaleti babanızın çiftliği gibi kullanamassınız yeni dönemde yeni hükümet sizlerinde hakkını hukukunu koruyacaktır ama bu ülkeye ihanet eden vatan hainleri asla afedilmeyecektir o vatan hainleride kim bunu türkiye cumhuriyeti halkı çok iyi biliyor gün olaaa harman olaaa 2 1 Yanıtla
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